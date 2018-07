Pau Gasol: "Hay que darlo todo y jugar con intensidad, no tenemos el talento de otros años"

El pívot de la selección española, Pau Gasol ha hablado ante los medios tras el entrenamiento de hoy donde ha expresado que el equipo "tiene que darlos todo y jugar con intensidad" y ha admitido que este año el grupo "no tiene tanto talento como en años pasados". Además Gasol no tiene dudas del nivel de compromiso del grupo y añade que no han especulado con el rival que puedan tener en la próxima ronda del torneo.

Pau Gasol, jugador de la selección española de baloncesto, subrayó la necesidad de "estar concentrados y darlo todo" en el Europeo porque deben "ser conscientes de que este grupo no tiene el mismo talento de baloncesto que en años anteriores". "No es agradable perder un partido como el de ayer contra Italia. La cabeza da más vueltas de lo normal pero a la vez intentas pasar página para centrarte en el partido de este miércoles, que es importante y decisivo. Estamos en una posición que no podemos permitirnos más deslices", dijo Pau Gasol.

Tras perder dos partidos de tres disputados, Gasol recordó que se trata de "una situación familiar". "Nos pasó en Polonia (Europeo de 2009) y en los Juegos de Londres (2012), en los que perdimos dos partidos en el grupo y fuimos capaces de acabar muy bien el campeonato. No es que sea ninguna garantía de que sepamos cómo manejarlo", dijo, "pero en este grupo tenemos que ser conscientes de que no es un grupo con el mismo talento de baloncesto que en años pasados. De ahí la necesidad de darlo todo y de jugar con una intensidad, una concentración, una disciplina y una conjunción de equipo enorme para sobreponernos a estos momentos, que son difíciles", explicó.

Las causas de estas derrotas las centra el pívot, como casi todo el equipo, en la defensa. "La base es que nuestra defensa tiene que estar a un nivel mucho más alto y que la intensidad atrás tiene que ser muy superior a la que ha sido en las dos derrotas que hemos tenido. Con 105 puntos, aunque Italia estuvo muy, muy acertado metiendo tiros complicados, creo que nuestra defensa no estuvo al nivel que tiene que estar y si queremos hacer algo importante en el campeonato vamos a tener que incidir mucho en ese lado del campo", resaltó el jugador.

De lo que no tiene dudas Pau Gasol es del nivel de compromiso del grupo. "En cuanto al equipo, estamos todos comprometidos con el campeonato, con obtener un buen resultado y luchar por el objetivo que nos marcamos, que es clasificarnos para los Juegos y estar en las medallas", aseguró.

Niko Mirotic tuvo un incidente a la salida del campo y rompió una bandera de Serbia sin darse cuenta. "Incidentes que puedan pasar fuera del campo o extradeportivos no tienen que afectar al equipo. No es agradable. Niko tuvo una sobrerreacción en un momento de frustración tras perder un partido. Lo siente, se arrepiente, pero no tiene que afectar a ninguno y a él el primero", observó.

El equipo, según Pau, no ha mirado los posibles rivales a los que tendrían que enfrentarse en la segunda fase tras esta situación. "Seria un error hacer eso. Tenemos que pensar en frenar y batir a Islandia. Es un equipo atípico, que se abre, con nada que perder y muchos tiradores. Si están acertados y les dejas jugar con ritmo te pueden complicar mucho la vida. Menos en el partido contra Serbia, contra Alemania e Italia fueron marcadores muy ajustados. Así que tenemos ser conscientes de eso. Primero tenemos que ganar a Islandia y luego a Alemania. Después veremos dónde estamos y en qué pensamos", declaró Paua Gasol.

Estos partidos tan complicados están haciendo que el pívot juegue más minutos de los que serían deseables de cara a la segunda fase del Europeo. "Estoy aquí para jugar lo que tenga que jugar, para ayudar al equipo a ganar. Si tengo que jugar más minutos jugaré más minutos. He trabajado todo el verano y me he comprometido con la selección para darlo todo siempre. Lo fundamental es darlo todo para ganar", subrayó Pau Gasol.