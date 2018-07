Ancelotti: "Es mejor ganar nueve partidos por 1-0 que uno por 9-1"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha destacado lo bien que ve físicamente al equipo y también se alegra de que Cristiano esté "mejorando" como el resto de jugadores. Además, dice que no hay motivos para rotaciones en estos momentos, aunque también afirma que si un jugador no está al cien por cien "no jugará".

Carlo Ancelotti es posiblemente una de las personas más felices de toda la Liga BBVA en estos momentos. El italiano ha visto desde el banquillo del Real Madrid cómo sus pupilos le han metido un 9-1 al Granada y además teniendo en Cristiano Ronaldo, que parecía estar de capa caída, ha 'resucitado' con cinco dianas ante un rival que poco o nada hizo en el Santiago Bernabéu. El italiano está encantado con el trabajo que han hecho sus chicos.



Y es que dice que están en el mejor momento de la temporada: "El equipo nunca estuvo en el pasado en este estado de forma. Todo ha salido bien, el equipo está bien físicamente, estamos frescos y lo hemos mostrado durante todo el partido, jugando con ritmo y marcando muchos goles .Estamos contentos pero es sólo un partido y en nada tenemos otro importante. El equipo está fresco y descansar por descansar no tiene sentido. Se descansará cuando estén cansados o haya riesgo de lesiones".



Viendo a Cristiano, es normal que no quiera que tenga descanso: "Está mejorando, como el equipo. Creo que es la primera vez que marca cinco goles con el Real Madrid y va a ser bueno para todos, para él y para el equipo para los próximos partidos".



El regreso de James también alegra a Ancelotti: "Ha hecho un partid muy bueno, no se notó que no jugaba desde hace dos meses. Ha jugado con calidad y con intensidad. Verticaliza mucho el juego. Vamos a ver qué hago porque con doce no se puede jugar. Buscaré a alguno que no se encuentra tan bien. Es un tema que puedo ver con mis ojos, si uno no está al cien por cien no jugará".



Eso sí, a pesar de la goleada deja claro lo que a él le gustaría: "Es matemática, es mejor ganar nueve partidos 1-0 que uno por 9-1, es evidente. Tenemos que destacar el buen juego que el equipo ha vuelto a hacer. Lo importante era ganar y jugar bien y lo hemos hecho".