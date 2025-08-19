Mbappé lidera el estreno del Madrid de Xabi Alonso en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu esperaba ansioso el debut de Xabi Alonso en el banquillo madridista y respondió con una gran entrada para el primer partido liguero ante Osasuna. El tolosarra respondió con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en el once titular, tres de los cuatro fichajes que, junto a Militao (gravemente lesionado en las dos últimas temporadas), formaron una defensa prácticamente nueva para la afición madridista.

Alonso volvió, como en el Mundial de Clubes, a dar las llaves del equipo a Arda Guler, que formó en el centro del campo junto a Tchouaméni y Valverde, y apostó por Brahim como compañero de Vinicius y Mbappé en ataque.

Ya en los primeros minutos vimos a un Real Madrid con ganas de tener la pelota, pero el orden de Osasuna en defensa impedía a los de Alonso llegar con peligro al área rojilla.

Fue Huijsen el primero en intentar hacer daño con un disparo lejanísimo que obligó a Herrera a despejar con un buena estirada. Unos minutos después fue Militao el que probó al portero osasunista con una acción similar, pero Herrera volvió a despejar a córner.

La más clara para el Madrid llegó pasada la media hora con un disparo de Mbappé desde el interior del área casi sin espacio que marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Herrera. También probó suerte el francés unos minutos más tarde con un remate acrobático en el segundo palo tras un buen centro de Carreras desde la izquierda.

Fue Mbappé el que abriría el marcador al inicio de la segunda parte transformando un penalti que él mismo había provocado. Tras el gol se rompió un poco el orden de Osasuna y el Madrid, más cómodo, empezó a asomarse al área con algo más de peligro, aunque sin hacer sufrir en exceso a Sergio Herrera.

Tuvo el Madrid el segundo en las botas de Arda Guler, que intentó sorprender con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el larguero, y la afición madridista ovacionó a Dani Carvajal, en su vuelta al Bernabéu más de diez meses después, y a Franco Mastantuono, el único de los fichajes que quedaba por debutar. El argentino estuvo cerca de hacer el 2-0 con un fuerte disparo que detuvo Sergio Herrera.

También tuvieron minutos Gonzalo García, estrenando ficha y dorsal con el primer equipo tras su gran papel en el Mundial de Clubes, y Dani Ceballos.

Osasuna, que no inquietó la portería de Courtois en todo el partido, tuvo el empate en un cabezazo de Budimir en el minuto 85 que se marchó por muy poco por encima del larguero. El partido terminó con la expulsión de Abel Bretones por una acción con Gonzalo.