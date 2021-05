Sanidad insiste en administrar una segunda dosis de Pfizer pero dará opción a completar la pauta con AstraZeneca a menores de 60 años

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud , han llegado a un acuerdo para permitir a las personas menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca que reciban una segunda de esta misma inyección o la de Pfizer.

Sin embargo, Darias ha querido matizar que no es una libre elección. Es una posibilidad abierta únicamente para las personas que no deseen vacunarse Pfizer, ya que la decisión de Sanidad es la de vacunar con Pfizer, tal y como han hecho otros países europeos como Alemania y Francia que "tienen estudios más avanzados al respecto", informaba Darias.

"He planteado esa posibilidad y así se ha aprobado y ahora lo tenemos que llevar de la mano al Comité de Bioética para llevarlo a término en las condiciones de consentimiento informado. No es una cuestión de elección. La decisión de salud pública es pinchar Pfizer y se administrará AstraZeneca solo a las personas que no deseen Pfizer", ha señalado Darias en la rueda de prensa tras la Comisión.

33 por ciento de población al menos con una dosis

Carolina Darias ha aprovechado para resaltar algunos datos que considera importantes: "Tenemos una tendencia descendente en la incidencia, pero hemos observado que la incidencia no desciende entre 15 y 34 años, en esa franja se mantiene estable".

"Esta semana llegan 2.4 millones de vacunas. Hoy hemos alcanzado un hito, un 33% de la población española ya tiene al menos una dosis. Un 93% de las personas mayores ya tiene al menos una dosis", ha añadido.

Además la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha comunicado las ayudas que se van a destinar a la Educación: "Las comunidades autónomas se han comprometido a mantener los recursos docentes. Debe consolidar los refuerzos con los que se ha abastecido estos meses. Han sido casi 40.000 docentes los que se han incorporado a las aulas"

"Con este fin el Gobierno va a destinar un fondo de 10.000 millones para destinar a la Educación. Es un esfuerzo colosal e histórico con el que las conserjerías de educación podrán mantener sus recursos"