Un paciente de la UCI con coronavirus: "Pensaba, que se vacunen los demás, pero es un error"

Los casos de coronavirus continúan aumentando de manera vertiginosa en España, según el último informe del Ministerio de Sanidad, se han notificado 179.125 nuevos casos de Covid-19, 125 personas han fallecido y la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 3.127,91 puntos por cada 100.000 habitantes

A pesar de que la variante predominante en España es la ómicron, que es menos virulenta que las anteriores pero tiene mayor transmisibilidad, actualmente hay 17.028 pacientes ingresados en los hospitales de en toda España y 2.228 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Es decir, durante la última jornada 2.466 han ingresado en los hospitales y 2.184 han sido dadas de alta. Además, la tasa de camas ocupadas se sitúa en el 13,71 % y en las UCI en el 23,77 %.

Mientras tanto, autoridades sanitarias y políticas siguen concienciando sobre la importancia de guardar las medidas de seguridad para evitar los contagios y concienciando de la importancia de la vacunación para evitar mayores riesgos en el caso de contagiarse de coronavirus.

El Hospital Clínico de Barcelona conciencian sobre la importancia de la vacunación

Desde el Hospital Clínico de Barcelona han publicado el vídeo de Albert, un paciente de 70 años ingresado en la UCI por coronavirus, que habla de la relevancia de la vacunación. Con este vídeo, Albert intenta concienciar al resto de la población para que no comentan el mismo error que él.

Yo lo he tenido que aprender de la peor manera posible, que es casi morirme

"Creía que no iba conmigo eso, no quise vacunarme porque mi vida social se había reducido mucho", comienza diciendo Albert y reconoce que al principio pensaba "que se vacunen a los demás", pero reconoce que "es un error".

Además, el paciente ingresado en la UCI del Clínic alega que lo que ha visto durante su tiempo de ingreso hospitalario "es horroroso". "Ver a una persona joven, alta, que se va… ocho días intubado y no reacciona… podría haber estado yo", recuerda.

Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud

Por ello, Albert insiste en que es necesario vacunarse, se tengan 20 o 70 años, "no hay palabras para decir lo que es un negacionista en ese momento. Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y esto es lo que están haciendo alguna interesados ​​por vender libros y por no sé que hacer". Y concluye diciendo "yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible que es casi muriéndome".