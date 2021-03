La OMS apunta a que el virus viene del murciélago y considera "extremadamente improbable" que sea de laboratorio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dado a conocer hoy su estudio con el objetivo de descubrir los orígenes del SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19. Según este, lo más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través un tercer animal, mientras califican la teoría de que se escapó de un laboratorio como "extremadamente improbable".

Las investigaciones comenzaron en Wuhan el 14 de enero, siendo esta la ciudad donde se originó la pandemia. Visitaron lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus.

En declaraciones en una reunión con los Estados miembro, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentado, en cualquier caso, que la investigación en los laboratorios que trabajan con coronavirus en Wuhan no fue "suficientemente amplia". "No creo que esta evaluación sea lo suficientemente amplia. Se necesitarán más datos y estudios para llegar a conclusiones más sólidas.

No descartan ninguna hipótesis

Aunque el equipo ha llegado a la conclusión de que una fuga en el laboratorio es la hipótesis menos probable, esto requiere más investigación, potencialmente con misiones adicionales en las que participen expertos especializados, que estoy dispuesto a desplegar", ha anunciado.

Peter Ben Embarek, especialista en Seguridad Alimentaria y Enfermedades Animales de la OMS y presidente del equipo de investigación en Wuhan, ha confirmado en rueda de prensa desde Ginebra (Suiza) que se dedicó menos tiempo a la teoría del laboratorio: "Al no ser la clave ni el objetivo principal de nuestros estudios, no se le prestó la misma atención y trabajo que a las demás hipótesis".

El informe de la OMS establece una serie de argumentos a favor y en contra de que proceda de un laboratorio. "Aunque son raros, los accidentes de laboratorio ocurren, y diferentes laboratorios de todo el mundo trabajan con coronavirus de murciélagos. Los seres humanos podrían infectarse en laboratorios con una bioseguridad limitada, una práctica de gestión de laboratorio deficiente o tras una negligencia", reconoce el organismo.

El principal razonamiento que apoya esta teoría es que, tal y como reconoce la OMS, en el Instituto de Virología de Wuhan se ha secuenciado la cepa más cercana conocida al SARS-CoV-2 detectado en los hisopos anales de murciélagos, con una similitud del 96,2 por ciento. Al respecto, detalla que el laboratorio del CDC de Wuhan, otro centro donde se trabaja con coronavirus, se trasladó el 2 de diciembre de 2019 a una nueva ubicación cerca del mercado de Huanan. "Este tipo de traslados puede ser perturbador para las operaciones de cualquier laboratorio", justifica la OMS.

Se iniciarán nuevos estudios

Por otra parte, Tedros ha instado a realizar más estudios sobre los orígenes del virus. "Todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos. Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivamente para reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir", ha comentado.

Embarek ha lamentado algunas limitaciones del informe, como la falta de acceso a algunos datos por parte de las autoridades chinas. "Recogimos los casos de diciembre de 2019 cuando solo se notificaban los casos graves, por lo que los casos leves se perdieron. En China, como en muchos otros países, existen restricciones en las leyes de privacidad que prohíben compartir datos, incluidos los privados, con personas ajenas a la empresa", ha admitido, puntualizando que este acceso se debería permitir en "la segunda fase de estudios".