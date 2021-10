Esto es lo que se sabe de la tercera dosis para la población general de la vacuna contra el coronavirus

LEER MÁS La Agencia Europea del Medicamento recomienda una tercera dosis de Pfizer y Moderna

Este lunes la Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirmó que respaldaban el suministro de una tercera dosis, o de refuerzo, de Pfizer para toda la población mayor de 18 años, siempre y cuando se hubieran cumplido seis meses de completar la pauta. Además, un pinchazo extra a inmunodeprimidos con Pfizer o Moderna 28 días después de la segunda.

En relación con la dosis de refuerzo, la EMA argumentaba que "podía considerarse", aunque recordaba que existe “el riesgo de enfermedades cardíacas inflamatorias u otros efectos secundarios muy raros tras una dosis de refuerzo no se conoce y se está controlando cuidadosamente”, y agregó que, como hace con otros fármacos, seguirá analizando los datos de seguridad y eficacia de la vacuna.

España dio luz verde este martes a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 70 años a partir del 25 de octubre, y siempre que hayan pasado seis meses desde la última dosis, en paralelo a la vacuna de la gripe. Posteriormente, les seguirán los mayores de 65 años.

¿Es necesaria una dosis de refuerzo para la población general?

Las opiniones sobre la utilidad de esta dosis extra no es unánime. Charlamos en Ondacero.es con Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), y nos explica que este pinchazo de refuerzo "no es necesario", ya que "no existen evidencias científicas que lo respalden". Para él, las dos dosis estipuladas ya han mostrado su eficacia y durante estos meses y a medida que la población se inmunizaba, la incidencia acumulada y la gravedad del virus disminuían.

"Las personas inmunocompetentes pueden recibir una tercera dosis pero no hay estudios que evidencian que sea necesaria", recalca López.

Según la EMA, esta dosis de refuerzo iría dirigida a personas de entre 18 y 55 años, aunque el presidente de la SEI vuelve a aclarar que esta franja de edad carece de evidencias científicas que lo avalen. Y además añade, "la EMA no recomienda suministrar este pinchazo, sino que se puede hacer".

¿Cuándo suministrar tercera dosis a inmunodeprimidos?

Por su parte, la EMA también ha dado luz verde a la dosis adicional para personas inmunodeprimidas de Pfizer y Moderna tras 28 días del segundo pinchazo para aumentar la protección en algunos pacientes, aunque no hay evidencia directa de que la capacidad de producir anticuerpos en estos pacientes proteja contra la covid-19.

Para estos casos, España aprobó a principios de septiembre una tercera dosis. Iba dirigida a pacientes gravemente inmunodeprimidos, como personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de médula ósea y casos con enfermedades como la esclerosis múltiple o lupus, entre otros. A mediados del mismo mes, Sanidad dio luz verde a una dosis extra a mayores en residencias y otros pacientes de alto riesgo.

Los expertos sí ven necesaria esta dosis extra, aunque estos pacientes han llegado a tener algunas confusiones, ya que recibían la notificación para la tercera vacuna relativamente pronto, a pesar de haberse pinchado de las dosis previas a principios de verano, es decir, de los últimos grupos prioritarios. Aquí, recalcan que "en su momento se dividía a los pacientes en fases porque no había suficientes, pero ahora hay de sobra y se puede vacunar a todos a la vez".