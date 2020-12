¿Cuánto debe durar una cuarentena para evitar contagios en las cenas familiares de Nochebuena? Este es el calendario para una Navidad segura

LEER MÁS Coronavirus en el mundo: La pandemia supera los 70 millones de casos

Ya ha comenzado la cuenta atrás para las celebraciones navideñas. En un año en el que nada está siendo como solía ser la iluminación de las calles o la decoración de las casas nos recuerda que la Navidad, pese a todo, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo podemos conseguir que sea lo más segura posible? Pensando más allá del momento de la comida o la cena y considerando la previa: nuestras acciones en estas semanas marcarán el nivel de riesgo posterior.

Antes de entrar en materia conviene recalcar que el riesgo cero no es posible. "Hay que huir del concepto de reunión segura, porque eso no existe", advierte el doctor Julián Olalla, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Él nos pide que nos fijemos en otra cuenta atrás, la de la vacuna: "Va haber otras Navidades porque las vacunas ya están ahí", recuerda, "se trata de aguantar el último empujón, si queremos a nuestros abuelos, si nos queremos a nosotros mismos, lo mejor es aguantar, que las reuniones sean lo más limitadas posibles y desde luego si no hay reuniones mejor que mejor".

Pero en una época con tanta carga afectiva como la Navidad, cuya celebración está íntimamente ligada a la idea de la familia, es probable que en algunos hogares se decida asumir ese riesgo. Sean cuales sean los motivos que lleven a esa decisión, debemos ser muy conscientes de que no solo nosotros nos estamos exponiendo, también estamos exponiendo a quienes queremos.

Para buscar las máximas garantías posibles en esas circunstancias es importante que nos pongamos en marcha lo antes posible, descontando los días del calendario que restan hasta la Navidad… en cuarentena.

Cuarentena preventiva

Calendario cuarentena preventiva | ondacero.es

La palabra cuarentena lamentablemente ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual, pero en este caso el planteamiento es un poco diferente: aunque no tengamos constancia de haber estado expuestos ni tengamos síntomas la mejor forma de asegurarnos de que no podemos contagiar a nadie es pasar el periodo de incubación del virus, 14 días, en casa.

Ése es el periodo ideal, pero del mismo modo que se han reducido a 10 días las cuarentenas tras haber tenido un contacto estrecho con un caso también podemos quedarnos con ese plazo para esta otra variante. De nuevo lo idóneo sería que la enfrentásemos de forma estricta, sin salir de casa (ni siquiera a la compra), teletrabajando y, por supuesto, evitando cualquier reunión social. En el caso de que haya niños la cuestión es más complicada porque no podemos hacer que falten al colegio, por lo que ya estamos asumiendo un riesgo mayor.

Si no es posible cualquiera de las dos opciones anteriores (incluso en formato de "seudocuarentena", como denomina el doctor Olalla a aquel periodo en el que únicamente limitamos al máximo los contactos sociales), aún queda un último plazo posible: los 7 días previos a la Navidad (o a la fecha en la que pensemos viajar). Para que este último plazo sea útil necesitaríamos cumplir dos requisitos: no tener síntomas y realizarnos un test. Eso nos lleva al siguiente punto de nuestro particular calendario de adviento.

Test

Gráfico calendario test | ondacero.es

En primer lugar, no hablamos de cualquier test, el portavoz de la SEIMC recuerda que esta función solo la pueden cumplir las PCR, y en un momento en el que los hospitales y los centros de atención primaria se encuentran al límite por la segunda oleada no parece una buena solución pedir a los ciudadanos que acudan en masa a realizarse una PCR para poder cenar en familia durante la Navidad.

“El mensaje que se está lanzando de ‘hágase usted una PCR’ es súper peligroso”, advierte Javier Olalla, “porque va a crear una sensación de falsa seguridad que vamos a pagar”. Y también nos avisa de que la alternativa no pasa por acudir a otro tipo de pruebas: “el test de antígenos no es igual que la PCR, está validado sobre todo para gente que tiene síntomas, es un arma más pero desde luego en lo que uno no puede basarse para sentirse protegido con vistas a las cenas de Navidad es en el test de anticuerpos comercial”.

La cuarentena es una herramienta que está en nuestras manos, depende de nuestra propia voluntad y, por supuesto, de nuestras circunstancias económicas y personales. Si puede complementarse con un test al comienzo de la misma, y siempre y cuando la realicemos de forma estricta, tendremos aún más garantías.

En caso de que la intención del test sea únicamente comprobar nuestro estado antes de visitar a un familiar o de acudir a una cena entonces es preferible apurar su realización a, como mucho, tres días antes. Y después de hacerlo es fundamental que interrumpamos los contactos, de lo contrario el resultado no nos servirá de nada: “Yo me puedo hacer una PCR el día de la lotería, el día 22,”, explica el doctor Olalla, “e infectarme el día 23 y el 24 cenar con mi padre. Esto es así, la covid nos ha enseñado esto, que es traidora como ella misma”.

Transporte y alojamiento

Gráfico transporte | ondacero.es

Superados los dos primeros puntos, llega el momento del viaje (salvo que la reunión se celebre próxima a nuestro lugar de residencia). Para esto no hay normas especiales, rigen las mismas normas y consejos de siempre. El transporte más seguro será aquel que hagamos en la compañía exclusiva de nuestros convivientes y con el menor número de paradas posibles, ya que cada repostaje o visita a un aseo público supone un incremento del riesgo de contagio.

En caso de depender de transportes colectivos y de viajes de larga distancia, hemos de ser conscientes de que el autobús, el tren o el avión son lugares en los que estamos más expuestos, incluso si seguimos todas las medidas de seguridad (mascarillas, evitar el contacto de superficies, higiene de manos…). Es cierto que en el avión el sistema de filtrado del aire hace que sea más difícil el contagio en cabina, pero eso no se aplica al momento de embarque, recogida de maletas y estancia en el aeropuerto, elementos inevitables si queremos volar.

En cuanto al alojamiento, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC por sus siglas en inglés) recomienda como lugar más seguro (después de nuestra propia casa, por supuesto) una casa de alquiler que compartamos únicamente con nuestros convivientes. Un hotel o alojamiento compartido incrementa el riesgo, especialmente si se trata de un alojamiento tipo albergue con mucha gente y baños colectivos. Lo mismo sucede si pernoctamos en casa de un amigo o familiar.

Estancia

Si seguimos las directrices de la CDC debemos realizar, de nuevo, una cuarentena de al menos siete días tras nuestra llegada al lugar de destino. Eso implica aislarnos todo lo posible de todos aquellos que no viajasen con nosotros y, desde luego, extremar todas las precauciones habituales como la mascarilla o la higiene de manos. En estas circunstancias también sería adecuado recurrir de nuevo a un test.

Gráfico tabla BMJ | ondacero.es

Como podemos observar en la tabla del British Medical Journal (BMJ), cualquier contacto prolongado, incluso portando mascarilla, supone un riesgo, que irá incrementando si el lugar es interior, si está mal ventilado o si levantamos la voz.

"Los consejos los conocemos todos pero yo creo que son de difícil cumplimiento", advierte el doctor Olalla, "guarda distancias entre los comensales de al menos dos metros, ventila bien el sitio donde vayas a comer o cenar y que además esté constantemente ventilado, ponte la mascarilla y quítatela solo cuando vayas a comer, no cantes, no hables en voz alta, no beses…".

La vuelta

Finalmente, tenemos que plantearnos que lo importante no es solo medir nuestros pasos hasta la Navidad, también debemos asumir las consecuencias de habernos expuesto. Por ello, lo indicado es que al volver de estas celebraciones nos sometamos, una vez más, a una cuarentena como lo haríamos tras haber tenido un contacto estrecho.

Es importante cumplir todos los pasos para estar lo más seguros posibles, tanto nosotros como aquellos a quienes queremos. Las consecuencias de no hacerlo pueden ser aún peores de lo que imaginamos. "Los médicos nos tenemos que la tercera oleada llegará y será peor que la segunda", advierte Javier Olalla, "ahora estamos mucho mejor que hace un mes pero sigue habiendo ocupación de camas hospitalarias y de UCI por covid, la situación no es la misma que en el verano".

Es comprensible que en algunas circunstancias particulares, como por ejemplo en aquellas familias donde se teme que ésta será la última Navidad de un ser querido, se opte por hacer este sacrificio consciente. Pero el consejo básico sigue siendo el mismo, incluso para estos casos concretos: "debemos ser conscientes de que a poco bien que estén nuestros mayores podemos celebrar una Navidad en febrero o marzo, que la campaña de vacunación va a empezar por los más ancianos". Ya que nada ha sucedido como se esperaba en un año para el olvido, quizá no sea mala idea prolongar un poco más este calendario de adviento y pensar en una Navidad en primavera.