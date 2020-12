Las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus en las casas durante Navidad

Tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo General de Enfermería han elaborado una serie de recomendaciones con el fin de evitar contagios de Covid-19 durante las celebraciones navideñas e incluso claves para abrir los regalos sin riesgo porque "un error puede perjudicar la salud de todos".

Las líneas generales pasan por usar mascarilla todo el tiempo posible y quitársela sólo lo necesario para comer y beber, reducir el número de personas y el tiempo de la celebración, así como ventilar y desinfectar e higienizar bien la sala después de las visitas.

Pautas previas a las reuniones

Sanidad insiste en prevenir o eliminar las reuniones presenciales con personas que no sean convivientes, así como la reducción de personas que acudan al encuentro hasta un número que sea "indispensable".

Además, subraya la importancia de adquirir los regalos online o de manera anticipada para evitar aglomeraciones. También recomienda el intercambio de regalos en un lugar al aire libre, anular las comidas de empresa y formentar la comida 'take away' o para llevar.

Recomendaciones durante los encuentros

Por lo general, se recomienda usar gel hidroalcohólico nada más entrar en el domicilio y un lavado de manos. Dejar los zapatos a la entrada, evitar besos o abrazos y asegurarse de que el lugar está ventilado también son claves.

Higiene de manos y distancia entre comensales

Para empezar, al llegar a la casa o restaurante donde se celebre la reunión recuerda que es necesaria la higiene de manos y en la mesa hay que sentarse teniendo en cuenta la distancia entre no convivientes.

Lugar bien ventilado

Se habla de una ventilación con corrientes de aire "cruzadas", abriendo ventanas y puertas para maximizar los cambios de aire en la estancia en la que vayan a reunirse todas las personas. Desde el Ministerio aseguran que "más vale estar bien arropado durante una cena que posteriormente en pijama en la UCI".

Si la ventilación no es la correcta, se recomienda usar un filtro HEPA, aunque su utilización no exime de tratar de ventilar bien la estancia.

Platos individuales y vasos identificados

Una vez sentados, cada persona debe tener su plato individual y no debe haber comida al centro para evitar compartir platos, mientras que los vasos y copas deben estar identificados para que cada comensal sepa cuál es el suyo.

Una persona encargada de la mesa

Los profesionales de enfermería aseguran que "lo ideal" es que una única persona se encargue de poner, retirar y servir la mesa y de esta forma, además, se evitará coincidir en espacios pequeños y que se rompan las medidas de seguridad.

Duración del encuentro

Destacan la importancia de que la celebración no se alargue mucho y si se hace sobremesa no hay cantar ni hablar en tono alto, por los aerosoles, tampoco debemos compartir el móvil ni ningún dispositivo, además hay que evitar el uso de matasuegras y sobre todo, "no hay que dar besos ni abrazos", tampoco con las campanadas.

Cómo abrir los regalos

Para abrir los regalos también son necesarias medidas de precaución: ponerse gel hidroalcohólico antes y después de abrirlos, hacerlo con la mascarilla puesta y deben estar separados para que cada persona recoja el suyo sin tocar los del resto o asignar a una persona que se encargue del reparto de todos, sobre todo si no son convivientes.