Boletín de noticias de Onda Cero del 10 de enero de 2022 a las 10:00

A pesar de que la justicia le ha dado la razón al Número 1 del tenis mundial, Novak Djokovic, revocando la decisión del retirarle el visado, no está claro todavía que pueda participar en el Abierto de Australia porque el Gobierno Federal australiano tiene la última palabra sobre si permite o no al tenista permanecer en territorio australiano mientras no presente el certificado covid. Lo último que trasciende esta mañana en esta batalla que se alarga es la denuncia del padre del tenista, según la cual Djokovic se encontraría retenido, reunido con sus abogados, pendiente de su posible deportación a Serbia esta misma mañana. Dicen el padre y el hermano que será deportado pese al fallo judicial. Una polémica que engorda y que ha provocado ya la reacción de los antivacunas a favor del tenista y una crisis diplomática entre los gobiernos serbio y australiano.