Margarita Robles, sobre las grabaciones a Corinna: "Nadie puede chantajear al Estado de Derecho"

En cuanto a la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, para informar al Congreso sobre la actuación del CNI con Corinna, dice que hay que verla con normalidad y afirma que no sabe cómo se han obtenido esas grabaciones.

Por otro lado, sobre el pleno parlamentario de ayer y las declaraciones de Sánchez sobre que Cataluña tiene un Estatut que no votó, explica que lo único que tiene que quedar claro es que el gobierno opta por soluciones políticas en Cataluña que no conlleven la vulneración de la ley, pero en ningún caso aceptan el inmovilismo. "Yo no hablaría tanto de un nuevo Estatut. Una de las opciones sería volver al texto estatutario de 2006", apunta.

Con respecto al nuevo submarino de la Armada Española que no cabe en el muelle de la base de Cartagena. Reconoce que "ha habido deficiencias en el proyecto", pero asegura que "ya están corregidas y que el proyecto es absolutamente viable". En cuanto a