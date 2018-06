Óscar Puente desacredita a la portavoz de Ciudadanos por haber trabajado como dependienta: "Antes tenía un puesto bastante normal en una tienda"

"Antes de estar en este Ayuntamiento tenía un puesto de trabajo bastante normal en una tienda en Vallsur y no ha gestionado usted nada", dijo el alcalde de Valladolid , Óscar Puente , a la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, en el pleno del consistorio, tras lo que la edil le espetó que si no retiraba las "mentiras" dichas sobre su currículum abandonaba la sesión, lo que hizo. Puente ha explicado en Más de uno que "La señora Vicente ha querido vestir de machismo y clasismo que ella ha falseado su currículum" .

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha solicitado hoy en un tuit la dimisión del alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSOE, Óscar Puente, por "ataques machistas" contra una concejal de Cs en el pleno municipal, mientras el regidor se ha defendido también en redes sociales y ha dicho a Rivera que no le pasen información "defectuosa".

"Todo mi apoyo" a Pilar Vicente "ante los ataques machistas y clasistas que ha tenido que escuchar hoy de boca del alcalde de Valladolid y portavoz nacional de Sánchez en el PSOE, Óscar Puente. Un comportamiento lamentable e impropio de un cargo público", ha expuesto Rivera en un tuit en el que añade la etiqueta #ÓscarpuenteDimisión.

"Querido Albert. Diles que no te pasen información defectuosa. Esta señora me acusa de mentir cuando digo que trabajaba en una tienda. Es un trabajo muy digno, pero no es responsable de expansión de una firma, que es lo que figura en su CV", ha respondido Puente en otro tuit.

Mientras, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha pedido en un comunicado al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que desautorice "ataques clasistas y sexistas" de Puente, tras lo que ha señalado que "Valladolid ya tuvo un alcalde machista, ahora, uno también clasista".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento vallisoletano ha manifestado que los ataques "clasistas y machistas de Puente le incapacitan para ser Alcalde de Valladolid".

En Twitter, durante la tarde del pasado martes, varios representantes de Ciudadanos, entre ellos el portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y la portavoz de este partido en el consistorio madrileño, Begoña Villacís, se han sumado en twitter a la etiqueta #ÓscarPuenteDimisión, un tema que se está expandiendo por esta red social entre uno de los más comentados durante la jornada.