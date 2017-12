ERC descarta otro tripartito con el PSC porque "no pacta con carceleros"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha rechazado la oferta del candidato de 'los comunes', Xavier Domènech , de acordar un nuevo tripartito de la izquierda catalana que incluya al PSC , y ha subrayado que Esquerra "no pacta con carceleros ni expoliadores".

En un acto en el Pabellón Ferial de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) ante unas 1.200 personas, según los organizadores, Gabriel Rufián ha indicado que "ERC quiere ganar estas elecciones a los carceleros del 155, a los del frente nacional naranja, y no vamos a pedir perdón por ello, porque no nacimos para ser vencidos, esta generación ha nacido para vencer".

"Cuando os digan que sois radicales o unilaterales -ha afirmado- decirles que lo unilateral es sacarle un ojo a Roger Español (el hombre que perdió un ojo por una pelota de goma el 1-O), que lo unilateral es liarse a palos, y que lo unilateral es querer que te gobiernen carceleros".

La invitación del candidato de En Comú Podem, Xavier Domènech, de acordar una alianza de los partidos de la izquierda catalana para gobernar ha sido interpretada por Rufián como un nuevo "tripartito con el PSOE" y la ha descartado totalmente. "Domènech -ha explicado- nos propone un tripartito con el PSOE, el de Pedro Sánchez Os Engaña; pero, compañero, en ERC no pactamos ni con carceleros ni con expoliadores".

Según el portavoz adjunto republicano, "la fraternidad no es decirle a un pueblo que espere a que tú ganes, sino dejarle ganar si puede ganar, y este pueblo ya lo ha hecho". En este punto, Gabriel Rufián ha asegurado que ERC siempre ha sido solidaria con la lucha de otros pueblos del Estado: "Nosotros no tenemos ningún problema en pedir la libertad de otros pueblos o naciones". "Al pueblo español -ha añadido- le decimos que los que le engañaron el 11M, con el Prestige, con Irak, con la Gürtel, con el rescate bancario o con Bárcenas, quizás le están engañando también con Cataluña".

Ha vuelto a 'cargar' contra la argumentación de los 'comunes' al decirles que "cuando os digan que todo se arregla echando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al PP, darles la enhorabuena, porque querrá decir que han convencido al PSOE, a Ciudadanos, y a la brigada mediática que les apoyan".

Para el dirigente republicano, "una república no va de banderas, de ningún color, para nosotros una patria es su gente, y esta patria se ganó el 1 de octubre, se proclamó el 27 de octubre y se defiende el 21 de diciembre". "Los de ERC soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños y le decimos al pueblo español que la auténtica amenaza no somos nosotros, sino el club de los carceleros, los del 155, los que están en la Moncloa, en Génova o en la calle Ferraz, y es que lo que odia España no es nuestro color amarillo sino el amarillo de los sobres de Bárcenas que repartía el PP", ha recalcado.

En el mismo acto, el exconseller de Asuntos Exteriores y número tres en la lista de ERC, Raül Romeva, se ha dirigido "a la gente que duda" a la hora de decidir su voto y ha dicho: "El bloque del 155 no duda en destruir la unidad y la cohesión social de Cataluña, la libertad de este país, ellos no dudan y nosotros tampoco debemos hacerlo".