Tim Roth: "¿Nunca más un holocausto? Lo dudo. Creo que se está preparando otro”

La conversación con Tim Roth, en las últimas horas del Festival de San Sebastián, se producía con esa tranquilidad que da haber salido del epicentro de un evento como aquel. ‘La canción de los nombres olvidados’ era la película de clausura, fuera de concurso, y su protagonista compartía 20 minutos con un grupo de periodistas antes de acudir a la premiere de la cinta, en el palacio del Kursaal. Roth, 58 años, luciendo tatuaje en el brazo, situaba este proyecto dirigido por François Girard -‘El coro’- en un terreno muy personal, que tiene que ver con el pasado de su familia.

“Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mi padre se enroló en el IRF, era un niño americano que había crecido en Inglaterra”, decía el intérprete de 'Pulp Fiction' o 'Reservoir Dogs'. “Lo que vio en la guerra lo transformó radicalmente, y cuando regresó se cambió el nombre por uno judío. Cambió Smith por Roth. Crecimos, por tanto, discutiendo en casa sobre política y sobre religión. Todo eso me intrigaba. He estado en Auschwitz, he estado en Birkenau, pero nunca había estado en Treblinka, aunque había leído historias sobre el lugar… Hasta que me llegó esta película”.

‘La canción de los nombres olvidados’ cuenta la historia de un niño judío, adoptado por una familia burguesa durante la guerra, que traba amistad con uno de los hijos de la casa. Tras el conflicto, el joven -músico- desaparece, y décadas después el personaje de Tim Roth se dedica a seguir su rastro por medio mundo, incluido el campo de exterminio nazi de Treblinka, en Polonia. “Al principio mi personaje también era judío, pero lo cambiamos porque pensamos que sería mejor que intentase entender al personaje de Clive Owen”, explicaba Roth, “y así explicar también la relación de los dos hombres”.

El auge de la extrema derecha

“No esperaba sentirme como me sentí cuando fui a Treblinka, aunque lo sabía, aunque lo hubiera estudiado, aunque había hablado con gente para preparar la película”, relataba, “no me esperaba sentir lo que sentí. Así que, ¿nunca más un holocausto? Lo dudo. Creo que se está preparando otro”, sentenciaba con gravedad. La siguiente pregunta, obvia tras su afirmación, versaba sobre el auge de la extrema derecha en Europa y en América: “Todo el mundo tiene miedo de la extrema derecha menos ellos mismos. Están muy bien financiados, muy bien organizados, y juegan con las mismas emociones con las que siempre han jugado”. “Y aún así todavía hay gente", continuaba Roth, “que les sigue la corriente”.

¿En qué aspectos cree que la extrema derecha encuentra eco en las sociedades de hoy? “Como el clima se está estropeando, grandes poblaciones tendrán que moverse, países quedarán destrozados y… en lugar de integrar a esas poblaciones, estamos levantando muros”, explicaba. “Normalmente quienes los levantan son las personas con dinero, y generan este tipo de sentimientos, generan el mismo tipo de propaganda que Goebbels utilizó para Hitler, es la misma historia. Todos esperamos que no vuelva a ocurrir. ¡Creo que ocurrirá de manera distinta al nazismo! Ellos saben que eso es invendible. Pero el resultado será el mismo”.