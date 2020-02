La cantante Billie Eilish publica el tema central de 'No time to die', la nueva película de James Bond

La cantante Billie Eilish, durante la interpretación del 'In Memoriam' de los Oscar 2020 / THE ACADEMY

Cuatro días después de ponerle voz al 'In Memoriam' de los Oscar con una versión del 'Yesterday' de los Beatles, la joven cantante californiana ha lanzado en sus cuentas oficiales 'No time to die', el tema central de la nueva película de James Bond. Con el mismo nombre que la cinta, se trata de una cautivadora balada muy al estilo de las cintas del agente 007. Este tema es el heredero de 'Writings on the wall', de Sam Smith, y de 'Skyfall', de Adele, que acompañaron a las últimas entregas del espía británico.

En un comunicado, la intérprete de 18 años ha dicho que "le parece una locura formar parte de este proyecto. Ser capaz de interpretar el tema central de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un inmenso honor. James Bond es la saga más cool que nunca ha existido".