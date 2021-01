'Bruja Escarlata y Visión' inaugura la Fase 4 de Marvel: "Preparaos para lo nuevo y lo diferente"

El próximo 15 de enero, el Universo Cinemático de Marvel [MCU] entrará oficialmente en su Fase 4 gracias al estreno en Disney+ de la serie 'Bruja Escarlata y Visión' ['Wandavision' en Estados Unidos]. Por primera vez, Marvel Studios [la productora propiedad de Disney que ha traducido al audiovisual los afamados cómics hasta convertirlos en una franquicia multimillonaria] no se apoyará solamente en las salas de cine para construir el mencionado "universo"; desde este 2021, con algo de retraso a causa de la pandemia de coronavirus, Disney+ será una pieza fundamental para ese desarrollo.

Por la Red circulan cientos de diagramas con la línea temporal que incluye todas las películas de Marvel. Algunas de ellas discrepan entre sí, pero el arranque de la Fase 4 se produce tras un verdadero bombazo [más bien un chasquido], después del estreno de 'Vengadores: Endgame' en 2019. Este domingo, el equipo creativo de 'Bruja Escarlata y Visión' ha protagonizado una rueda de prensa virtual en la que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y 'pope' de la saga, ha respondido qué mensaje lanza la serie a los fans sobre la Fase 4: "Espero que sea 'preparaos para lo nuevo y lo diferente', algo que siempre hemos dicho con las películas, pero en Disney+ vamos a expandir creativamente lo que hacemos".

"La idea inicial era que la Fase 4 fuera inaugurada en 2020 por 'Falcon y el soldado de invierno' [que finalmente llegará a Disney+ el 19 de marzo], pero parte de tener un plan a tan largo plazo es que se pueden reordenar los factores si es necesario", añadía Feige. "Bueno, no quiero decir que estuviéramos listos para una pandemia global, no lo estábamos. No hemos tenido que reordenar nada creativamente, solo en términos de producción, pero lo inesperado siempre ha acabado favoreciendo a Marvel. Y me encanta que este sea nuestro primer show. Me encanta lo atrevido que es, lo diferente, y me encanta que solo se pueda ver en Disney+. Tenemos productos que solo se van a ver en los cines... y tenemos otros que solo se van a ver semana a semana".

Un show atrevido y diferente

¿Qué es lo atrevido? ¿Qué es lo diferente de 'Bruja Escarlata y Visión'? Bueno, si hacemos un poco de memoria [spoiler retrospectivo], la última vez que vimos a Visión fue en 'Vengadores: Infinity War', película en la que moría, y la última vez que vimos a Wanda Maximoff fue en 'Vengadores: Endgame', como asistente al funeral de Tony Stark. ¿Dónde arranca la serie? Es complicado de decir. Quizá sea más útil utilizar la definición de la actriz Elizabeth Olsen [Wanda] durante la rueda de prensa: "Es una sitcom familiar en la que dos personas intentan encajar sin que nadie [los vecinos, sus jefes o compañeros de trabajo] les descubra por ser diferentes".

Esa sitcom arranca en los años 50 del siglo XX, con la estética, los comportamientos y el blanco y negro de esa época. Y a medida que avanzan los capítulos, la trama avanza con la estética, los comportamientos y el color... de décadas distintas. Veremos los 60, los 70... "Va a ser muy loco", advertía Matt Shakman, el director de la serie. "No le quiero arruinar la diversión a nadie, pero nos embarcamos en un pedazo de viaje. Shakman, que ha dejado claro que la producción no es una parodia, sino más bien un homenaje a las viejas comedias, confesaba también que pasó toda una tarde con el veterano Dick Van Dyke, que le contó el secreto de su show televisivo: "Todo lo que esté basado en la vida real se puede llevar a la pantalla".

Así, Wanda y Visión comienzan la serie como una pareja norteamericana más, que vive en un suburbio y recibe a sus vecinos... pero la pareja tiene poderes. Ella nos recuerda a 'Embrujada', moviendo objetos y cocinando sin tocar los alimentos; él transforma su aspecto 'superheroico' para poder ir a la oficina y pasar inadvertido. La vecina cotilla es la actriz Kathryn Hahn, y otra de las amigas del barrio es Teyonah Parris, que interpreta a Mónica: "Conocimos a Mónica en 'Capitana Marvel' como una niña pequeña, y ahora vemos cómo es de adulta. Durante el show vamos a saber qué ha estado haciendo, qué le ha ocurrido... Y en otoño de 2022, vamos a ver a Mónica unirse a Carol Danvers en la serie 'Ms. Marvel' y en 'Capitana Marvel 2'", revelaba la actriz.

Poco a poco -y aquí sí queremos evitar los spoilers- ese viaje temporal se irá agrietando, irán apareciendo elementos sorpresa que conectarán el experimento televisivo... con el Universo Cinemátivo de Marvel. Y esos momentos serán desconcertantes para los personajes... y quizá también para los espectadores.