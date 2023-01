La filantropía es responsabilidad de todos

LEER MÁS Encuentros directivos OBS Business School

La pasión que demuestra Mercedes Basso cuando habla de filantropía tiene una clara explicación, y es que ha trabajado muchos años en la Fundación La Caixa, referencia en este ámbito a nivel internacional, como directora de Caixa Forum y de la Fundación Arte y Mecenazgo. Durante estas más de dos décadas ha podido analizar el papel que cada persona tiene en el sistema del arte y cómo las fundaciones son herramientas clave para la gestión del interés general. Todo ello ha hecho que se interesara poco a poco por la filantropía, mundo del que asegura, es difícil salir.

En los últimos años, el sector cultural ha cambiado mucho. Apunta Basso que en 2002, cuando ella empezaba en este mundo, había grandes museos pero con pocas iniciativas y poco sector cultural profesional, mientras que ahora hay muchas más ideas organizadas que ofrecen diversidad y riqueza a los artistas para desarrollarse. Esto se traduce en que ahora, los filántropos, los donantes, acompañan a los artistas para garantizar proyectos viables.

Todos podemos ser filántropos

"La filantropía es donar tu tiempo y tus conocimientos". A raíz de esta afirmación, Mercedes Basso deja claro que cualquiera puede ser un filántropo en potencia y que "lo único que deberíamos exigirnos como filántropos es la responsabilidad de hacerlo bien".

En este sentido, recuerda que el dinero se puede recuperar, mientras que el tiempo es un bien activo que nunca volverá. También insiste en que los filántropos donan aquello que saben hacer con lo que concluye que la filantropía no es más que la unión entre conocimiento, tiempo y recursos.

Retos actuales

El contexto actual en el que nos encontramos, con la guerra en Ucrania y los últimos coletazos de la covid, parecen poco propicios para la filantropía, pero Mercedes Basso asegura que es todo lo contrario. "En tiempos complejos como los que vivimos es precisamente cuando más se activa la filantropía".

La sociedad quiere y debe contribuir. El problema reside en que no sabe cómo hacerlo. Este es precisamente el papel de las organizaciones: poner sobre la mesa los problemas existentes para que los empresarios, la gente con recursos, responda.

Para conseguir que la sociedad forme parte de este proceso filantrópico, Basso deja muy claro que la educación es clave.

Considera que debe existir una estructura de organizaciones que favorezcan esta implicación. Por ejemplo, apuesta por que las escuelas animen a sus alumnos a participar en iniciativas solidarias como parte de su currículum por que no hay mejor retorno que la experiencia. De esta manera, los más jóvenes incorporarán de forma inconsciente la importancia de ayudar a los demás.

La confianza es básica

La falta de confianza es una de las principales barreras a la hora de donar, y es que los donantes de hoy en día quieren saber dónde van sus recursos, ya sea para crear un hospital infantil o para desarrollar un software que ayude a la organización en su crecimiento. Por eso, las organizaciones han establecido mecanismos para favorecer la transparencia. Así lo explica Mercedes Basso recordando que si no lo hacen, si no garantizan esta transparencia, las entidades no obtendrán donaciones.

También destaca Basso la importancia de medir el impacto de las donaciones aunque sea complejo. En resumen, asegura que de lo que se trata es de tener muy claros los objetivos, saber con qué recursos se cuenta y establecer prioridades para alcanzar dichos objetivos.

Mirada al futuro

Durante la conversación entre la Dra. Casilda Güell y Mercedes Basso ha quedado muy claro que, aunque a veces la filantropía genera distancia, es participación. Este sería, precisamente, el reto de la filantropía de cara al futuro: conseguir que la sociedad entienda que todos debemos asumir nuestra responsabilidad para ayudar, en la medida que sea posible y que debemos aprovechar las muchísimas organizaciones, iniciativas y herramientas de las que disponemos hoy en día para poner nuestro granito de arena.

En resumen, Basso ha querido finalizar este primer Encuentro Directivo de OBS Business School 2023 dejando claro que "la filantropía no es cuestión de escala sino de influir positivamente".