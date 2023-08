La rutina de Mariano para leer 363 libros en un año: "Si entro a trabajar a las 8, llego a las 6:30 para leer"

Hay gente que no lee nada porque la lectura no forma parte de su vida, pero también hay mucho lector fiel que tiene una rutina muy potente de leerse 80, 100 o hasta 300 libros al año.

Según la estadística, los mayores de 18 años leen de media 10,2 libros anuales, pero también hay un 36% de personas que no leen ni uno. Por tanto, podríamos decir que la media nacional es de 12 volúmenes al año.

Adicción, reto y placer lector

¿Qué hay detrás de esta pasión por la lectura? En muchos casos, adicción, pero en otros, reto y placer lector. Al final, mucha gente siempre usa la excusa de la falta de tiempo para justificar que no puede hacer determinadas cosas, pero lo cierto es que si renunciamos a pequeñas cosas cada día, podemos incrementar ese tiempo que pasamos leyendo: por ejemplo, dejar 15 minutos al día el móvil y dedicarlos a leer. Igual, según vayan pasando los días, vamos incrementando ese tiempo.

Pero también hay gente mucho más drástica y apasionada por la lectura que prefiere sacrificar horas de sueño para emplearlo leyendo. Es el caso de Mariano Hortal, ingeniero de 47 años que convierte esa pasión lectora en algo que comparte con los demás.

363 libros leídos en un año

El año pasado leyó 363 libros, casi uno por día, pero eso le llevó a una dinámica que no le gustaba de enfocarse más en la cantidad de páginas que tenía el libro, que en la calidad. Por eso, este año, se ha puesto un reto mucho más sencillo y actualmente lleva leídos 187 libros en lo que llevamos de año. Su pasión por la lectura es tal que un día yendo en Metro, se terminó un libro y como no tenía otro para empezar, se tuvo que bajar en una parada a comprar uno nuevo.

"La lectura siempre me ha gustado desde que era muy pequeño y por eso no quería que se convirtiera en una obligación, así que tiré por la Ingeniería. Conseguí mi trabajo como ingeniero y después hice Filología Inglesa, porque quería leer en inglés. Eso me hizo reactivar y potenciar ese hábito de lectura", explica en 'Un alto en el camino'.

"Entro a trabajar a las 8, pero llego a las 06:30 para leer"

¿Y qué sacrifica para conseguirlo? Tiempo de descanso y de sueño. "Si entro a trabajar a las 8, llego a las 6:30 y estoy una hora y media leyendo. Lo mismo si trabajo en casa. En vez de levantarme a la hora justa cuando empiezo a trabajar, lo hago antes y leo", asegura. Para él, es importante que ese hábito por la lectura "no quite tiempo" para su familia y reconoce que en eso ha ayudado mucho la pandemia: "Yo antes era el típico padre un poco acomodado sin ayudar demasiado en casa, pero ahora que trabajo más desde casa, me organizo mejor ya que veo más a mi hijo, lo cuido mejor y tengo más tiempo para leer".