Marta Jiménez Serrano: "Querer o no a alguien ahora es motivo para deshacer una hipoteca y tres hijos"

Un sábado más, tenemos con nosotros al periodista Héctor García Barnés, que en su sección 'Esa gente' observa la vida moderna y habla de diferentes hábitos con personas que los representan en primera persona. Esta vez, hablamos de personas que dejan de creer en el amor cuando dos famosos se separan, a raíz de la ruptura entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro.

Hace tan sólo unos meses escribían 'Beso' y hace pocos días anunciaban su ruptura dejando en shock al mundo de las redes sociales. Muchas personas que en su día escribían que "querían lo que ellos tenían" ahora escriben que "han dejado de creer en el amor". Por eso analizamos por qué hacemos esa proyección sobre las relaciones de los famosos. ¿Idealizamos el amor ajeno? ¿Miramos nuestras relaciones a través de las suyas?

A estas preguntas responde nuestra invitada de hoy, Marta Jiménez Serrano, escritora y la persona que mejor ha escrito sobre el amor en el último año gracias a su libro 'No todo el mundo'. Marta asegura que con el tiempo se ha cambiado la visión que se tiene del amor y la responsabilidad afectiva. Antes se responsabilizaba más a la mujer de una ruptura, pero ahora la responsabilidad se reparte entre ambos. "Ahora el discurso no es triste. Cuando vemos a una mujer a la que creemos que han dejado, nos sale ponernos de su lado, y también veo mucho menos endiosado el rol de Don Juan, al que ahora miramos con más suspicacia", afirma.

Además, explica que ve un gran avance en que ahora no se aguanten las cosas que antes se aguantaban. Por ejemplo, ahora "querer o no querer a alguien es motivo para deshacer una hipoteca y tres hijos, y hace dos generaciones sería un delirio dejar a alguien porque no le querías".