Alberto Jiménez de Miss Caffeina: "La música a mí me ha salvado la vida muchas veces"

Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina, hace un alto en el camino para hablar distendidamente con Susana Pedreira.

Actualmente, el cantante del grupo indie rock se encuentra girando con su banda, a la par que trabaja en el que será su nuevo disco, algo que, según Jimenez, "está siendo un poco locura". Después de tres semanas de grabación, Jiménez confirmaba que las primeras maquetas ya están terminadas y que están "muy contentos" con el resultado.

Sin embargo, todavía habrá que esperar algunos meses para poder disfrutar de toda la nueva música propuesta por la banda, pues muy probablemente "el disco saldrá a comienzos de 2022", según comentaba el vocalista. Mientras tanto, el cantante rescata Punto muerto, el título del primer anticipo lanzado por la banda en colaboración de la cantante Ana Torroja. "Vamos a enseñar un par de singles más antes de que salga el disco", confirmaba.

En relación a la gira, el artista reconoce que cada concierto es "un regalo" y que disfrutan mucho viendo al público "bailando con los brazos y con la mirada".

La música de Miss Caffeina

A lo largo de los últimos años, Miss Caffeina ha reeditado algunos álbumes, como Oh long Johnson -el que fuera el cuarto disco de la banda-, y algunas de sus primeras canciones. A colación de esto, Susana Pedreira preguntaba por la perdurabilidad de la identidad del grupo, cuestión a la que Alberto Jiménez respondía bromista: "Es como abrir un álbum de fotos de cuando eras adolescente; siempre dices 'madre mía, vaya pintas llevaba', aunque lo ves con ternura". Asimismo, el cantante apuntaba que "hay canciones que las has tocado y escuchado tanto que tiende a gustarte más lo nuevo".

En cualquier caso, Alberto Jiménez reconocía identificarse en todas sus canciones, a veces "demasiado personales", y manifestaba su alegría por poder emocionar al público. "La música a mí me ha salvado la vida muchas veces; ha sido refugio, ha sido canal para quitarme mucha mierda y espero encontrar siempre en ella algo muy liberador", confesaba el artista.

Asimismo, el cantante se mostraba muy satisfecho y agradecido con su profesión, un oficio que desde pequeño había querido desempeñar. "Di mucho la tabarra y al final me fue bien", expresaba Jiménez, antes de confesar que es incapaz de imaginar "mejor trabajo" debido a que"aunque a veces es muy sacrificado, es tan vocacional que a veces ni sientes que sea un trabajo".

La profesión del cantante

No obstante, también apelaba a la parte más negativa de su profesión, aquella que permite que el trabajo eclipse la vida personal. "Mi profesión es una parte super bonita de mí, pero no puede ser lo único porque a veces buscas cosas que te faltan en el aplauso ajeno y muchas veces te das cuenta de que ahí no está la solución", sentenciaba el artista.

Finalmente, Alberto Jiménez lanzaba un mensaje a sus colegas: "Yo creo que cuando tienes un altavoz -ya sea más grande o más pequeño- también adquieres una responsabilidad y creo que a veces es necesario utilizarlo en beneficio de determinadas luchas".