Juanfran: "De mi renovación aún no se ha solucionado nada"

El lateral del Atlético de Madrid afirma que todavía no se ha solucionado su renovación, ya que su contrato finaliza en el verano de 2018. "El Atleti me dijo que se solucionaría el tema de mi renovación pero aún no sé nada ". También se ha referido a la rivalidad con el vecino, pero manda un mensaje para las aficiones. "Claro que se puede ser del Atleti sin ser antimadridista ".

.El jugador del Atlético de Madrid ha pasado por El Transistor tras el final de temporada rojiblanco, y afirma que su futuro en el club no está claro porque el club aún no le ha ofrecido renovar un contrato que acaba en 2018. "El Atleti me dijo que se solucionaría el tema de mi renovación pero aún no sé nada, no se ha solucionado nada". "Esas palabras no se ven reflejadas en nada".

Entiende las declaraciones de Griezmann porque entiende que los jugadores son libres de cambiar de equipo, pero entiende el enfado rojiblanco. "Comprendo al aficionado del Atlético pero hay que respetar a Griezmann", aunque "no ha dicho que se va ni nada de eso”.

Sobre el Atlético de Madrid, "sigo pensando que antes o después el Atlético será campeón de Europa, ganaremos la Champions". Lamenta que "los madridistas me recuerdan mucho la final de la Champions del año pasado, es normal". Por último habla de la rivalidad entre ambos equipos, y afirma que rotundidad que "claro que se puede ser del Atleti sin ser antimadridista".