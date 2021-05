Zidane y el Real Madrid anunciarán que no será su entrenador la próxima temporada

LEER MÁS Zidane le comunicó a su plantilla hace una semana que no iba a continuar como entrenador la próxima temporada

Zidane no será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Es una meditada decisión tras el desgaste desde su vuelta a club en el año 2019. Hoy se lo ha comunicado definitivamente a la gente más próxima. La noticia ha vuelto a primer plano después de la noticia de Sky Sports Italia. Ha mandado mensaje a los futbolistas, al menos a alguno de ellos con un mensaje de despedida.

Zidane y el Real Madrid van a anunciar que no va a entrenar al Real Madrid la próxima temporada en las próximas horas. Esto coincide con la salida de Conte del Inter, aunque el italiano no es el principal candidato. El mejor colocado es Massimiliano Allegri por delante de otros nombres como el propio Conte, Raúl o Low. Esta vez no ha pillado por sorpresa, es la tercera salida del Real Madrid. La primera como futbolista en 2006, la de entrenador en 2018 y lo vuelve a hacer ahora pese a que tenía un año de contrato por delante.

Noticia avanzada por Onda Cero

Fernando Burgos avanzó, el 15 de mayo en Onda Cero que hace tres semanas, Zinedine Zidane comunicó a sus jugadores en el vestuario, justo antes del partido frente al Sevilla, que su ciclo en el conjunto blanco acababa después del último partido de Liga, independientemente de que ganaran o perdieran la competición.

Zinedine Zidane ya aumentó las dudas sobre su continuidad en el banquillo del Real Madrid al asegurar, en rueda de prensa, que nunca piensa en sí mismo cuando ha cerrado etapas, como jugador o la primera como técnico en la casa blanca, y explicó que siente que hay "un momento" en el que hace falta un cambio "por el bien de todos".

El técnico francés hizo balance de un curso que puede cerrarse sin títulos si no da la vuelta a la situación en Liga en las dos últimas jornadas, pero dejó unas reflexiones que dejaron ver que no continuará en el banquillo pese a tener un año más de contrato.