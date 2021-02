Sanedrín: ¿A qué se debe el monumental cabreo de Zidane en rueda de prensa?

Con Enrique Ortego, Alfredo Martínez, Alexis Martín Tamayo Misterchip y Fernando Burgos, analizamos la rueda de prensa de Zidane. Cuesta recordar un día en el que el entrenador francés se haya mostrado tan enfadado. Durante la pregunta de Fernando Burgos interrupía Zidane y lanzaba un contundente mensaje, en el que pedía a la prensa que si le querían cambiar que se lo dijeran a la cara. Pero, ¿Estaba ese mensaje realmente dirigido a la prensa? o ¿Quizá esas palabras de Zidane iban dirigidas al club y en concreto a su presidente Florentino Pérez?

La respuesta de Zidane a Fernando Burgos

"¿Me hablas en serio? ¿Para preguntarme qué oigo en mi casa? Que todos los días estoy fuera. Y tú lo sabes, tú el primero. Entonces que me estás diciendo, que todos los días estoy fuera. Claro, me reivindico con los jugadores y la plantillo. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga la hemos ganado nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho de pelear este año LaLiga. Por lo menos este año. Luego tienes razón tú y otros, que el próximo año hay que cambiar, hay que hacer cosas. Pero este año teneos el derecho a pelear. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Sólo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír... Pero no pasa nada. Vosotros decís muchas cosas y hay que asumirlas. Decidme a la cara "te queremos cambiar", pero hay que decirlo, no sólo por detrás, sabes".

Después en referencia al mismo tema añadía: "Lo que me hace reír es que me preguntéis por qué. Creo que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No sé. No estoy contento que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa. Tengo la suerte de poder trabajar con este equipo. Ganamos la Liga el año pasado, espero un poco de respeto. Estoy un poco enfadado, además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear hasta el final".