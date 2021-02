El tremendo enfado de Zidane durante la pregunta de Fernando Burgos ¿A quién se dirigía?

Zinedine Zidane ha protagonizado uno de los mayores enfados desde que ocupa el banquillo del Real Madrid. Fernando Burgos le realizaba una pregunta, en la rueda de prensa previa al partido ante el Huesca, en la que le mencionaba que le notaba "reivindicativo" tras su frase "yo no voy a dimitir". El periodista de Onda Cero da su visión del momento en la Brújula del Deporte. No se da por aludido tras estas palabras de Zidane ¿Puede estar su mensaje dirigido a Florentino Pérez?

La respuesta de Zidane

"¿Me hablas en serio? ¿Para preguntarme qué oigo en mi casa? Que todos los días estoy fuera. Y tú lo sabes, tú el primero. Entonces que me estás diciendo, que todos los días estoy fuera. Claro, me reivindico con los jugadores y la plantillo. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga la hemos ganado nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho de pelear este año LaLiga. Por lo menos este año. Luego tienes razón tú y otros, que el próximo año hay que cambiar, hay que hacer cosas. Pero este año teneos el derecho a pelear. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Sólo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír... Pero no pasa nada. Vosotros decís muchas cosas y hay que asumirlas. Decidme a la cara "te queremos cambiar", pero hay que decirlo, no sólo por detrás, sabes".

Después en referencia al mismo tema añadía: "Lo que me hace reír es que me preguntéis por qué. Creo que soy el único que piensa que cada día estoy fuera. No sé. No estoy contento que me pregunten cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa. Tengo la suerte de poder trabajar con este equipo. Ganamos la Liga el año pasado, espero un poco de respeto. Estoy un poco enfadado, además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear hasta el final".

Mensaje a Vinicius

La lesión del belga Eden Hazard abre nuevamente la puerta de un mayor protagonismo en el Real Madrid al brasileño Vinicius Junior, a quien su técnico, Zinedine Zidane, le pidió que haga "lo que sabe" y siga aprendiendo. Desde el 15 de diciembre, ante el Athletic Club, Vinicius no es titular en Liga. La recuperación de Hazard hizo que desapareciera de los onces e Zidane y tuviera presencias en las segundas partes ante Granada y Elche, e inició 2021 con apenas 5 minutos frente al Celta y media hora en los dos últimos compromisos ligueros, ante Alavés y Levante. "Vinicius tiene que hacer su trabajo, lo que sabe hacer", aseguró Zidane cuando fue preguntado por el brasileño. "No tengo que decirle nada. Es joven y tiene que aprender muchas cosas, como todos los jóvenes en el Real Madrid"

Y sobre la salida de Martin Odegaard deja claro que fue por voluntad del jugador, ya que él le dijo que se ganara el `puesto: "El quería salir, lo hemos hablado dos o tres veces. Es un jugador que quiere jugar. Cuando es una demanda del jugador... Yo le decía que había que quedarse, luchar, tener tranquilidad, porque esto es largo. Lo necesitábamos porque es una petición mía. No ha sido así y al final es una decisión de todos. Espero que esté contento"