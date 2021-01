Jovic y Zidane no hablaban el mismo idioma en el Real Madrid

Luka Jovic ha recuperado la felicidad en Frankfurt. De allí salió en el verano de 2019 después de una temporada sobresaliente en el Eintracht, con 27 goles, que llamó la atención de los grandes equipos de Europa: el Real Madrid se adelantó y pagó 60 millones de euros con la bendición de Zinedine Zidane, que buscaba un delantero goleador como alternativa, o complemento, a Karim Benzema.

Falta de confianza de Zidane

Pero Zidane nunca acabo de confiar en Jovic. En su primera temporada sumó 810 minutos entre todas las competiciones, solo 8 partidos como titular y 2 goles. Su segundo año, hasta este mes de enero, fue aún peor: 200 minutos, 3 partidos como titular y ningún gol. Ha habido lesiones, problemas extradeportivos, un positivo por Covid-19 y falta de sintonía con el entrenador francés. Por eso, Jovic decidió pedir al Real Madrid que le dejase salir en este mercado de invierno para tener minutos, recuperar la confianza y reencontrarse con el gol. Lo ha conseguido. En solo unos días, ha logrado más goles con el Eintracht (3) que en 18 meses en el Real Madrid (2).

El idioma, una barrera con Zidane

Pero en su presentación esta mañana, Jovic ha sorprendido al explicar que el idioma ha sido una gran barrera en su relación con Zidane: “Zidane es una persona fenomenal. Pero es más fácil comunicarme con Adi Hütter (entrenador del Eintracht) porque podemos hablar en inglés. Y con Zidane no pude comunicarme muy bien en español. No lo domino tan bien como para conversar con soltura con Zidane”.

Es cierto. Zidane no habla inglés y Jovic no habla castellano, así que la comunicación entre ambos se desarrolló con bastante dificultad durante este tiempo. También explicó otros problemas de adaptación en el club blanco: “Tuve muy mala suerte con las lesiones en mi paso por Madrid. Además, también hubo problemas en mi vida privada con los que lidiar. Volver a Frankfurt era mi gran deseo y estoy feliz de haberme ido del Eintracht con una buena reputación en el club y con el entrenador. Fue una gran ventaja para tomar la decisión de volver”. De lo que no quiso hablar es de su futuro, ni de su posible regreso al Real Madrid el próximo verano. De momento, se centra en marcar goles en Alemania. Una buena noticia para Florentino Pérez si se plantea venderlo y recuperar la inversión de 2019.