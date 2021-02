Sanedrín: ¿El peor partido del Atlético en la temporada?

LEER MÁS Un golazo de chilena de Giroud complica al Atlético de Madrid la clasificación ante el Chelsea

Analizamos la derrota del Atlético de Madrid ante el Chelsea en uno de los peores partidos de la temporada, al menos en sensaciones. Ni un solo remate a portería en todo el encuentro es el mayor síntoma del pobre desempeño rojiblanco. Lo debatimos con Enrique Ortego, Abel Resino, Jano Mori y Hugo Condés.

El titular de Enrique Ortego es una palabra, "Decepción, decepción y decepción". El periodista considera que Simeone ha errado en su planteamiento: "No me parece propio que el líder de la Liga Española haya salido al partido como ha salido con correa y Lemar de laterales, a 70 metros de la portería". Entiendo que tenga experiencia y que le guste el cero cero. Pero creo que hoy hay que hacer examen de conciencia de su planteamiento. Me da pena que el líder de la Liga haya hecho lo que ha hecho hoy.

Reacción de Simeone

Diego Pablo Simeone ha analizado el partido tras el encuentro: "Ellos aprovecharon esa situación pero fue un partido muy apretado. Los porteros casi no han hecho paradas, en el partido de vuelta será complicado pero buscaremos nuestras opciones". El guardameta rojiblanco Jan oblak se muestra confiado en que se le puede dar la vuelta "Tenemos que estar fuertes, mejorar y remontar, estoy convencido que es posible"

En general, los tertulianos se muestran críticos con Simeone llegando a plantear que haya podido ser el peor partido de la temporada del Atlético de Madrid. ¿Ven opciones de que remonte en tres semanas en Stamford Bridge?