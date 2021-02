Un golazo de chilena de Giroud complica al Atlético de Madrid la clasificación ante el Chelsea

El Atlético de Madrid ha caído en la ida de octavos de final de Champions ante el Chelsea con un gran gol de chilena de Giroud. Los rojiblancos apenas hicieron daño al equipo de Tuchel que toma ventaja de cara a la vuelta que se disputa el 17 de marzo en Stamford Bridge.

El partido arrancó con una de las amarillas más tempraneras de la historia de la competición. La vio el jugador del Chelsea, Mason Mount que se perderá la vuelta. Podía ser el presagio de un primer tiempo trepidante. Y más aún cuando un minuto después un error del guardameta blues, Mendy, casi lo aprovecha Saúl para hacer el primero.

Pero esas sensaciones quedaron en un espejismo. El partido se aplanó, con un Chelsea dominando con autoridad la posesión y un Atlético que quería sorprender. Y a punto estuvo de hacerlo con una clara ocasión que no supo rematar a portería Thomas Lemar tras un buen centro de Luis Suárez.

Hudson Odoi y Mount, eran los jugadores mas creativos de los de Tuchel, y todos los acercamientos pasaban pòr sus botas. El más claro terminó en un disparo esquinado de Werner que despejó Oblak con apuros.

La segunda parte no cambió mucho el guion. Los acercamientos de los dos equipos seguían siendo tímidos y no se concretaban en ocasiones claras. Joao Felix lo intentó con un remate de chilena que se marchó por encima del travesaño. Poco después Jorginho era amonestado, otro jugador que no estará en la vuelta.

Golazo de Giroud concedido por el VAR

En el minuto 68 Giroud mandaba el balón al fondo de la portería de Oblak con un espectacular y complicado remate de chilena. En primera instancia, el tanto era anulado por fuera de juego. El colegiado alemán Feliz Brych no reanudaba el juego y se empezaba a temer lo que finalmente pasó. El VAR determinó que el balón procedía de un mal despeje de Mario Hermoso por lo que no había posición antirreglamentaria. El Chelsea se adelantaba en Bucarest.

El Atlético no tuvo reacción. Apenas inquietó la portería de Mendy tras el gol del francés. Toca remontar en la vuelta que se disputará en el Stamford Bridge en tres semanas.