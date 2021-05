El Sanedrín: ¿El equipo que salga líder el próximo domingo será el campeón?

Los últimos partidos de la Liga han destacado por su emoción y dificultad para predecir ganadores. Ante las incógnitas sobre lo que sucederá la próxima semana en los partidos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou, y el Real Madrid contra el Sevilla, Ernest Folch prefiere mantenerse al margen y no apostar por ningún equipo. "Hasta la última jornada de la Liga no sabremos nada", sostiene Folch, aunque considera que el Barça cuenta con algo que el resto de equipos no tienen: Leo Messi. "Eso siempre le sitúa al Barcelona un punto por delante de los demás equipos", comenta.

En el partido contra el Valencia, el Barça ha sabido reaccionar muy bien tras el primer tanto del equipo valenciano. Prácticamente en diez minutos después de ese gol, el Barcelona ha acabado por solucionar el partido. Según Santi Nolla, esa capacidad de reacción, de coraje y de fuerza del Barça tras el gol del Valencia ha sido clave para ganar el partido y anotar tres puntos.

El resultado de la próxima jornada de la Liga entre el Real Madrid y el Sevilla dependerá en gran medida de cómo vuelva el equipo madrileño de jugar contra el Chelsea en la Champions. Cayetano Ros considera que, de los cuatro equipos, podría verse ganador el Barcelona porque tiene algo más de juego que el resto, pero intervienen una infinidad de factores que hace imposible predecir lo que pueda pasar. La falta de un claro ganador a sólo cuatro jornadas del final, es la prueba de que "es la liga más interesante desde hace muchos años", explica Cayetano.

Por su parte, Santi Segurola considera que el Atlético de Madrid tiene ciertos problemas de confianza, pero en el partido de ayer contra el Elche demostró que si se decide a jugar bien, lo hace. El Real Madrid, aunque "se va agarrando a los partidos, tampoco es un Madrid deslumbrante", analiza Segurola, que añade que el Madrid tiene el doble de trabajo que el resto por la Champions. A partir de mañana, será el Sevilla, que viene desde atrás, quien empezará a sentir la presión de ganar, pues si vence en los próximos dos partidos, tendrá las mismas posibilidades de lograr la Liga que los demás.