El Sanedrín: "Como diría Preciado, ni ahora somos el Bayer Leverkusen ni antes éramos la última mierda que cagó Pilatos"

Luis Enrique puede contar con todos los jugadores aunque hay cuatro apercibidos de sanción, Jordi Alba, Busquets, Rodri y Pau que en caso de ver tarjeta no estarían en las semifinales si la Selección se clasifica. Suiza llega exultante tras el pase ante Francia pero cuentan con una importante baja, el que fue su mejor jugador ante los galos, Xhaka. Debatimos por las sensaciones antes del encuentro:

Enrique Ortego "Confiado lo justo. No me fío de Suiza ni de España. La Selección tiene que ser más contundente, es un partido para estar muy concentrado y atento, Suiza no tiene estrellas pero es un buen equipo. Yo metería a Azpilicueta de central y a Llorente de lateral. Creo que Llorente va a volver a ser protagonista en este equipo"

Alfredo Martínez: "Salvo el día de Polonia creo que España ha estado a un muy buen nivel. Me parece muy importante la baja de Xhaka para Suiza. Es como si a España le quitan a Busquets

Misterchip: "Yo estoy con confianza. Aunque creo que Suiza es el típico equipo que a España se le da mal Equipos a los que tienes que ganar pero se te atraviesan. Lo que me da esperanzas es que esta Suiza no se parece mucho a la que se enfrentó a España. En un duelo de golpes tengo claro que gana España".

¿Un éxito las semifinales?

Misterchip: "Para mí no es un se puede decir que el torneo de España sea un éxito si pasa a semifinales por el camino que habríamos tenido. Para mí ese partido ante Italia y Bélgica marcaría todo. La forma de llegar es muy importante"

Alfredo: "Hace tres semanas nadie pensaba que fuera posible llegar a semifinales de una Eurocopa. Y Croacia es subcampeona del mundo"

Fernando Burgos: "Para mí, España está haciendo una Euro aceptable. Los dos primeros partidos fueron muy malos. Después hemos mejorado pero ya estamos aquí. Soy optimista por la juventud de este equipo".

Las palabras de Xavi

Sobre las palabras de Xavi en las que ha asegurado que "La Selección es complicada con el entorno madridista que tiene"

Misterchip: "Hasta que ha dicho lo del Real Madrid su discurso era perfecto pero le ha salido ese gen antimadridista que le sale desde dentro".

Alfredo: "Florentino Pérez dijo en El Transistor que ninguno de los tres jugadores que podía ir estaban en condiciones".