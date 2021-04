Sanedrín: ¿Es el Clásico decisivo para la Liga?

LEER MÁS La contundente respuesta de Valdano a Klopp tras su menosprecio a Valdebebas

El Real Madrid y el FC Barcelona volverán a vivir este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) un Clásico de gran importancia para el devenir de LaLiga Santander 2020-2021, donde ambos se juegan la posibilidad de acabar la jornada líderes y al que llegan en un gran estado de forma.

El bajón que está sufriendo el Atlético de Madrid ha terminado por apretar la carrera por el título y tanto blaugranas como madridistas ya han dado casi 'caza' a los de Diego Pablo Simeone, que ya tienen a dos y tres puntos, respectivamente. El que gane dormirá con la sonrisa de ser líder provisional a la espera de lo que suceda en el Benito Villamarín 24 horas después, y aunque la derrota no terminará de descarta a ninguno, sí será un golpe a su moral.

Las expectativas puestas sobre este Clásico son muchas, además de por lo que hay en juego, por el nivel que están ofreciendo los de Zinédine Zidane y los de Ronald Koeman. El conjunto catalán ya lo lleva demostrando desde hace bastante tiempo, lo que le ha permitido recortar una gran diferencia de puntos, sobre todo por su tremenda fiabilidad a domicilio, mientras que el actual campeón parece que, por fin y tras altibajos, ha alcanzado uno óptimo para el tramo decisivo de la campaña donde también se juega sus opciones en la Liga de Campeones. El Real Madrid llega muy animado tras su buen partido y victoria (3-1) el martes ante el Liverpool para acercarse a unas semifinales continentales que debe certificar el próximo miércoles en Anfield. Esta cita es clave, pero no parece que vaya a afectar en la configuración del once que ponga en liza Zidane, sabedor de que este tipo de partidos, y más con LaLiga Santander en juego, no dejan espacio para dar más descansos que los obligatoriamente necesarios.

La ausencia más destacada es quizá la del capitán madridista, cuyo futuro en el club está en el aire y que podría jugar su último Clásico, algo que también le podría suceder a un Leo Messi que espera acabar con la sequía goleadora en estos encuentros que arrastra desde 2018, precisamente el día que alcanzará al de Camas en el récord de Clásicos disputados, un total de 45 para ambos.

Su otro récord en este tipo de partidos, el de 26 goles marcados, se frenó el 6 de mayo de 2018, fecha desde la cual no ha vuelto a ver puerta ante el 13 veces campeón de Europa, que ha logrado neutralizarle en los últimos seis partidos, también en su otro aspecto favorito como es el de pasador. El '10' liderará la ofensiva culé junto a Dembélé y Griezmann, un trío que medirá fuerzas con el local, encabezado por Benzema y con Asensio y Vinicius en gran momento, aunque el balear o el brasileño podrían descansar y dejar sitio a Rodrygo o Valverde.

Pero donde podría estar la clave del choque sería en el centro del campo. El trío Casemiro-Kroos-Modric sigue demostrando ser uno de los mejores del mundo y tratará de dominar y superar a otro de mucho nivel como el que forman Busquets, Pedri y De Jong, aunque está por ver donde jugará el neerlandés, situado ahora como líbero en el 3-4-3 con el que Koeman sacó el mejor partido a sus piezas. La novedad podría ser Piqué, recuperado de sus últimas molestias en la rodilla y cuya personalidad y experiencia en estos partidos puede ser de ayuda.