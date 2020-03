En El Transistor

José Ramón de la Morena ha recordado anécdotas que vivió con el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, tras su fallecimiento este sábado a los 76 años por coronavirus: "me queda el recuerdo de un hombre bueno que no era rencoroso ni vengativo, podías tener una discusión con él y no te lo recordaba. Muy amigo de sus amigos y también de los que no eran sus amigos".