Relu, el ex jugador del Borussia Dortmund, nos da las claves del rival del Sevilla en Champions

Jose María Relucio, jugador del Getafe y ex del Borussia Dortmund, cree que será una eliminatoria muy igualada pese a que el Sevilla llega en un gran momento y el Dortmund no atraviesa una buena racha. Cree que los jugadores, cracks como Haaland hace que se iguale la balanza. Le sorprende que el equipo no esté más arriba en la Bundesliga. Uno de los motivos para Relucio, es la baja de Achraf Hakimi que tan importante fue el año pasado.

Su impresión de Haaland

"Es un devorador del área. Me impresiona su concentración y en los entrenamientos se deja la piel. Destaco su carácter competitivo". Confiesa que se ha enfrentado tanto a Haaland como Mbappé y cree que ambos son estrellas mundiales y marcan diferencias. Pero si tuviera que elegir uno de los dos se quedaría con Haaland.

¿Un consejo a Koundé para marcar a Haaland? "Bueno Koundé es un pedazo de central. Le diría que estuviera muy encima de Haaland, va a ser un duelo espectacular". De los jugadores que más le han impresionado, da tres nombres, Achraf Hakimi, Jadon Sancho y Haaland.