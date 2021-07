Raúl García: "A día de hoy estoy muy bien en el Athletic"

Raúl García cumplirá esta temporada su séptima campaña consecutiva en el conjunto bilbaino. Curtido en mil batallas, el jugador de 35 años da por olvidadas las derrotas en las dos finales de la Copa del Rey y afronta el nuevo curso con ilusiones renovadas: “El pasado es pasado. Independientemente de que no se dio el resultado que queríamos, empieza una temporada nueva. Esta temporada es una nueva ilusión. Son nuevas oportunidades y espero que las cosas vayan bien”.

Las victorias en pretemporada contra el Borussia Dortmund y el Dínamo de Kiev han ilusionado a la afición del Athletic. “Todo suma, en el fútbol también la ilusión se va generando con resultados. Está claro que los resultados ante los rivales contra los que hemos jugado ilusionan. También, después de la pandemia todo el mundo tiene ganas de volver a los estadios. Hay mucha ilusión”, señaló.

También destacó el trabajo de Marcelino desde su llegada al club vasco, avalada por su dilatada experiencia. “Estamos contentos con Marcelino, como lo estuvimos anteriormente con Garitano. No es casualidad que triunfe en varios equipos. En todos los clubes en los que ha estado ha tenido ese rendimiento".

"Estamos trabajando muy bien con conceptos muy claros que el equipo está asumiendo", añade sobre la primera pretemporada dirigida por el técnico asturiano. Además, se muestra satisfecho con su nuevo rol de delantero. “Soy un jugador que no entiende de posiciones. Me intento adaptar a cada entrenador. Me gusta poder llegar al área y tener la oportunidad de decidir”, confesó.

Objetivo personal esta temporada

Sobre que espera de la próxima campaña a nivel personal resalta que "rendir al 100% para aportar siempre". "En el fútbol hay que saber en todo momento cual es la mejor opción, desde donde hay que apoyar ya sea dentro o fuera pero sobre todo con mi experiencia, entender que soy un jugador que tiene que estar a la orden de todos e intentar ayudar". Y aseguró que a día de hoy está "muy bien en el Athletic". "Cuando dije lo de que me gustaría retirarme fuera es para vivir la experiencia en el extranjero, pero estoy muy bien en Bilbao".

La salud mental no tiene que ser un tema tabu

Además, se pronunció sobre la el caso de Simone Biles y la salud mental, destacando que debe ser un tema del que se debe hablar. "Parece que hablar de eso es quejarse y es todo lo contrario. Cualquier deporte de elite tiene su exigencia, el que está es por algo por cosas que ha tenido que hacer y privarse. Es bueno que todo el mundo entienda que eso no tiene que ser un tema tabú, que está a la orden de el día que la exigencia es la que es y al final en muchas situaciones, sobre todo de gente joven, hay que saber como gestionarlo".