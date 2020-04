Quique Setién: "Veo complicado reanudar el campeonato; hasta que no se vea algo de luz yo prefiero quedarme en casa"

El técnico del Barça afirma que "estamos pasando esta situación como podemos, pero no estoy mal, estoy en casa y con la familia".

Dice que se ha adaptado a Barcelona y que la ciudad Condal siempre le ha gustado mucho. Lo que le costará más es aprender catalán. Sobre la situación política en Cataluña dice que "no estoy muy interesado en esos temas".

Afirma que sí se está informando sobre el coronavirus estos días: "seguramente haya leído más del coronavirus que de fútbol". "Tenemos que sacar alguna reflexión positiva de todo esto, de las cosas que seguro que tenemos que cambiar como sociedad", opina. Cuenta que "mi hija tiene 10 años y es la que mejor lo lleva porque hace muchas manualidades, estudia, se entretiene con muchas cosas".

Sobre si está manteniendo el contacto con los jugadores estos días, dice que "me comunico con los jugadores, no muy a menudo, hemos hecho una reunión conjunta, he hablado con los capitanes; ellos están con los preparadores físicos haciendo todo el trabajo diario".

En cuanto al proyecto de calendario de jugar el final de liga en julio y en agosto la Champions, Setién asegura que "todos queremos que el campeonato se termine aunque sea a puerta cerrada. Pero a mí me gustaría que me garantizasen que no habría ningún problema".

Además, dice que "veo complicado reanudar el campeonato, hasta que no se vea algo de luz yo prefiero quedarme en casa". Explica que él es partidario de jugar y de acabar la temporada, pero "si hay que acabarla, lo que me parece más justo es dejarla como está".

Sobre si sabe si los jugadores están entrenando dice que sí. "Messi está entrenando en su casa; a los que no tienen gimnasio en casa se les ha llevado lo necesario para cumplir con los ejercicios que tienen que hacer. Además, confiesa que él también está entrenando en casa con tutoriales de YouTube.

Espera que con un par de semanas de pretemporada sea suficiente antes de volver. "Claro que se va a notar la inactividad; lo que hay que tener cuidado es que no haya muchas lesiones a la vuelta", responde.

Indica que sería importante hacer unas pruebas de esfuerzo a los jugadores de cara a la pretemporada para saber cómo está cada uno, pero también apunta a que el factor emocional también será importante. Comenta que se va a necesitar mucha logística en la vuelta a la competición para cumplir con los protocolos.

Cree que va a seguir con la misma ilusión y dinámica cuando vuelva a entrenar y dice estar bastante satisfecho con las decisiones que ha tomado desde que llegó al club blaugrana. Confiesa que la diferencia con su segundo, Eder Sarabia, es su temperamento, pero que él le entiende bien. "Seguramente que tenga el temperamento que tenía yo a su edad, pero hay que mantener las formas, hay que aprender y corregir cosas. Hay que darle un margen a Eder".

En cuanto a la cantera del Barça, dice que "el problema que hay es que ninguno de los chavales me ha convencido como para quitar a los titulares". "Creo que no soy una persona dudosa respecto a la cantera; he puesto a jugar a los chavales cuando he creído que podía ganar con ellos. Vengo de la cantera y soy fiel seguidor de la cantera".

A la pregunta de si no hay garantías absolutas de que Messi no continue el año que viene, asegura que "estoy absolutamente seguro de que va a continuar". "Si Messi no tuviese claro que el Barça tiene un proyecto ganador quizá se iría; pero el Barcelona siempre apuesta por un proyecto para ganar".

También habla sobre los posibles fichajes y dice que esta pandemia va a condicionar muchas cosas, porque la situación de los clubes económicamente será complicada. "No soy pesimista ni optimista con Lautaro; me gusta como me gustan los grandes futbolistas, pero no me hago ilusiones con ninguno".

Sobre si ha cambiado desde su llegada al Barça, afirma que es el mismo que hace dos meses. Cuenta que le impresionó llegar al vestuario del Barça y cree que ha convencido a los jugadores. Además, comenta que lleva fenómenal que salga el nombre de Xavi como posible entrenador. "Cuando venga le abriremos la puerta y le dejaremos entrar".