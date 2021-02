Pochettino sobre los mensajes a Messi: "Desde París no se ha faltado el respeto a nadie"

Mauricio Pochettino ha pasado por los micrófonos de El Transistor con muchos temas sobre los que había que hablar. La eliminatoria de Champions ante el Barcelona, sin Neymar al menos en la ida, su nueva vida en París y cómo es entrenar a un club como el PSG, los fichajes del club con nombre como Messi, la personalidad de Mbappé, y su futuro ya que nunca ha ocultado que le gustaría entrenar al Real Madrid.

Su posible llegada al banquillo del Real Madrid

No niega su simpatía hacia el Real Madrid, que le viene de coincidir con dos ex jugadores blancos: "Valdano y Camacho me hablaron mucho del Real Madrid. Las conversaciones de Camacho me fueron quedando. Y ver lo que significa el Real Madrid a nivel mundial le va quedando. A veces uno estuvo cerca como jugador y no se dio".

Sobre entrenar al Real Madrid, deja claro que ahora quiere estar mucho tiempo en el PSG pero también aclara que "si me preguntas si algún día me gustaría entrenar al Real Madrid, qué entrenador te diría que no le gustaría entrenar a uno de los mejores clubes del mundo sino el mejor"

Aclara que en su actual contrato no tiene ninguna cláusula para fichar por el Real Madrid:"No tengo ninguna cláusula por si viene el Real Madrid. Confío en estar muchos años en el PSG y cumplir los objetivos"

Opinión de Mbappe

En cuanto a Mbappé no duda que está destinado a estar entre los tres mejores del mundo: "Pese a su juventud Mbappé es una realidad no una promesa. Es una persona con un gran carisma y después le ves jugar y correr y te lo imaginas en esa terna de mejores jugadores del mundo. Sabe hablar francés, inglés y castellano"

Eliminatoria frente al Barcelona

Ante la pregunta de cuánto tiempo lleva preparando esta eliminatoria ante el PSG, Pochettino dice que más de un año. Porque no ha dejado de ver fútbol en ningún momento. Considera que la baja de Neymar es fundamental para su equipo no solo por lo deportivo sino por cómo contagia al resto de compañeros y cómo condiciona al rival. "Tenía mucha ilusión de volver a Barcelona a jugar. Además aquí hay una obsesión con ganar la champions. Y caer lesionado como ha caído es una situación triste por cómo es en el campo y como condiciona al contrario"

"Nosotros encontramos a un jugador con una motivación enorme. El compromiso que ha demostrado estas semanas para nosotros es de mucho valor. Esperemos que la evolución le permita estar en el partido de vuelta", asegura y revela que justo antes de la lesión ya tenía decidido cambiar a Neymar pero no le dio tiempo: "En la lesión estaba cerca a unos 15 metros. Estaba calentando Mbappé y había tomado la decisión de sustituir a Neymar porque le notaba irritando por las faltas que estaba recibiendo"

No cree que nadie en París haya faltado el respeto al Barcelona por Messi

Para definir a Messi lo tiene claro. Un gran competidor: "Leo Messi es una máquina, un animal competitivo. Alguna vez en los derbis he hablado con él y teníamos buena relación. Ama no jugar al fútbol, sino competir que no tiene nada que ver"

Y sobre los mensajes de París a Messi para intentar ficharle de cara a la próxima temporada"Tengo que tener respeto por todos los clubes y jugadores. No solo PSG, todos los clubes del mundo diseñan estrategias para mejorar sus plantillas. Se ha generado una situación difícil de entender, que un jugador hable de un compañero de selección y hable de que les gustaría estar juntos, creo que es algo válido"

Y aclara cómo pasó: "A Di María le preguntan, te gustaría jugar con Messi... Pues que quieres que te conteste. No por eso estás faltando el respeto al Barcelona, no saquemos las cosas de contexto"

Y también nos cuenta cómo va la evolución de un viejo conocido del Barcelona, un canterano que se marchó a París: "Xavi Simons viene entrenando bien con nosotros. Es un chico con mucho carácter y personalidad. No se pone nervioso. Y tiene calidad y desequilibrio. Su agresividad es importante para desarrollar una carrera en un club como el PSG. Tiene potencial y le vemos futuro si sigue por este camino"