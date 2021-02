Neymar no estará ante el Barcelona en el Camp Nou: Cuatro semanas de baja

El jugador del Paris Saint-Germain Neymar sufre una lesión en el aductor izquierdo y estará unas cuatro semanas de baja, por lo que no podrá estar en la ida de los octavos de final contra el Barcelona en el Camp Nou el próximo martes, y es duda para la vuelta de la eliminatoria que se va a disputar en el estadio del Parque de los Príncipes en París el próximo 10 de marzo.

"Neymar Jr sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico, se espera que no esté disponible en aproximadamente cuatro semanas, dependiendo de su curso", confirmó el PSG.

Se une a la baja de Di María

Neymar no podrá retornar al césped del Camp Nou, algo que nunca ha hecho desde su salida del club el pasado verano de 2017. Y todo en un momento en el que las especulaciones apuntan más fuerte que nunca a que el brasileño está tratando de convencer a Leo Messi para que sea su compañero en París la próxima campaña. Neymar tal y como han informado medios brasileños está muy cerca de sellar su renovación con el PSG ya que su actual contrato expira el 30 de junio de 2022. No será la única baja para Pochettino ya que hace unos días conocimos que otro jugador importante en el once del argentino, Ángel di María, tampoco podrá estar a su disposición.

El brasileño se retiró lesionado del partido ante el Caen, de treintaidosavos de final de la Copa de Francia. Tras una dura entrada del defensa del Caen, Steeve Yago,Neymar estuvo con molestias visibles hasta que en una carrera el aductor se rompió.