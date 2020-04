Pepe Reina, tras superar el coronavirus: "Estoy hecho un jabato ya y vamos salir todos de ésta"

Durante la entrevista, explica que "todo empezó como una gripe, me acosté y tuve media hora mala que la pasé regular pero a los dos o tres días se fueron afortunadamente los síntomas".

Comenta que "estuvo aislado en mi habitación y los primeros días perdí el apetito, algo muy extraño en mi caso". Dice que "los peores síntomas fueron el dolor de cabeza, de huesos, de espalda y era como si te hubiera pasado un camión por encima".

En Birmingham dice que "el encierro llegó más tarde que en España y aquí está permitido salir a hacer ejercicio respetando un poco la distancia con los demás".

Sobre las opiniones políticas que ha manifestado en los últimos días, señala que "en mi opinión hay cosas que no tragan, la verdad tiene que ir por delante y de vez en cuando no estaría mal pedir perdón". Además, en referencia al Gobierno comenta que "por qué no hay preguntas en las ruedas de prensas que no sean filtradas, tal vez vendría bien decirnos las verdades". Tampoco entiende que "ahora pidan unidad cuando eran los primeros en criticar la crisis del ébola".

Como solución al fútbol dice que "la verdad que no lo sé, hay muchos intereses y lo que debe primar es la salud general y hasta que no esté segura la salud, no se debe jugar".

También puede interesarte:

Doctora Muñez: "Da la sensación de que hay menos ingresos en hospitales por coronavirus"

Luis Oliver: "Es un virus muy cruel, sábado y domingo pensé que me moría"

Alfonso Reyes: "A partir de que se vayan los síntomas tengo que estar aislado de mi familia otros 14 días"