Pepe Bordalás: "Djené me ha pedido irse a casa, lo está pasando mal, me dice que le están matando"

José Bordalás, entrenador del Getafe, ha pasado por los micrófonos de El Transistor después de que su equipo haya perdido 2-0 en Valdebebas y él haya tenido que verlo desde la grada tras su pelea con Julen Lopetegui. Bordalás ha asegurado en rueda de prensa que ha "echado de menos" que el club les defendiera tras la ocurrido en la última jornada frente al Sevilla. Sobre la brutal entrada de Djené a Ocampos, Bordalás asegura: "Fue una entrada de roja, pero fortuita, se lleva el balón". Según Bordalás, la garra que le han faltado hoy a su equipo se debe a que ha sido "demasiado respetuoso y temeroso".

Admite que se equivocó con Lopetegui, pese a que el entrenador del Sevilla le insultó: "Yo me equivoqué en la reacción con Lopetegui, pero cuando te insultan....porque las cámaras ponen lo quieren", dice el entrenador del Getafe FC. Aunque Bordalás no ha querido cargar directamente contra el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha subrayado que "hace tiempo que no sale ningún miembro del club a defender al equipo, lo echan de menos los jugadores y lo echo de menos yo, y lo tengo que decir".

¿Trato injusto para el Getafe?

Bordalás insiste en que al Getafe "lo están matando de forma injusta". E insiste en que los árbitros tratan a su equipo de matón: "Me lo cuentan mis jugadores, desde el minuto inicial los árbitros les amenazan con expulsiones, alguien tiene que contarlo".