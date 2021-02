El tremendo enfado de Bordalás con Lopetegui: "Me he sentido maltratado"

LEER MÁS Sevilla 3 Getafe 0: Se estrena el Papu Gómez entre la preocupación por la lesión de Ocampos

Djené en la disputa del balón ha medido realmente mal y ha acabado entrando con la plancha al argentino, en una acción que tras ser revisada por el VAR le ha costado la roja directa, más que merecida. Esta acción ha desencadenado una discusión entre Bordalás y Lopetegui que ha terminado con la expulsión de ambos.

La disputa ha seguido tras el encuentro. En los micrófonos de Movistar, el entrenador del Getafe se ha mostrado muy enfadado con Lopetegui por su reacción tras la acción:

"Siento la lesión de Ocampos. Incomprensiblemente cuando me he acercado a preocuparme por el chaval Lopetegui me ha increpado diciéndome algo muy grave". Y continúa: "Me han expulsado por culpa de Lopetegui". Además ha reconocido que el futbolista implicado Djené, estaba absolutamente abatido. Cree que ha sido una acción fortuita ya que el central es un futbolista muy noble.

Disculpas de Lopetegui

Posteriormente era turno de Julen Lopetegui. El entrenador del Sevilla ha pedido disculpas por su actitud: "No es la actitud que debe tener un entrenador del Sevilla". Justificaba ese enfado como fruto del calentón: "Tengo que pedir disculpas públicamente. Fruto del calentón de ver a mi jugador así, seguramente podría haber obrado de otra manera. Lo más importante es que Lucas se recupere rápido y que no sea grave".

Por suerte se ha descartado que haya fractura tal y como informa Antonio Fuentes en El Transistor:

El Sevilla se ha impuesto al Getafe con un gol de Munir en la segunda parte tras una excepcional asistencia de Joan Jordán, el primero del Papu Gómez con un gran disparo desde fuera del área y uno más de En Nesyri que ya suma 13 en liga.