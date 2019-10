Pedro León: "Mourinho no me dejó irme al Chelsea o al City en el mercado de invierno"

SU IMAGEN DE POLÉMICO: "Hubo algún momento en el que dieron de mi una imagen de polémico y la verdad que después se ha ido apagando esa imagen y la gente suele ir dándome cariño".

LA COMPARACIÓN DE MOURINHO CON ZIDANE Y MARADONA: "Son circunstancias que se podrían haber evitado pero tampoco fui yo el único culpable".

¿POR QUÉ NO QUERÍA HABLAR DE MOURINHO?: Pedro León asegura que "en aquella época, siempre me preguntaban por Mourinho y cuando decían que no quería hablar de él, siempre sacaban un titular en el que parecía que estaba diciendo algo de Mourinho. Y no era así".

SU AÑO EN EL REAL MADRID: "Lo más especial de esa temporada es que el vestuario estaba unido a muerte. Lo mío estaba por otro lado, pero es verdad que en aquel año, en el que estaban las famosas rencillas entre jugadores, el vestuario estaba muy unido". En su caso, cuenta que "sí que sentí el apoyo de la gente".

LAS OTRAS OFERTAS QUE MANEJÓ ANTES DE IR AL MADRID: "Tenía otra oferta del City, del Chelsea y el Milan. Alguno quiso ficharme en invierno pero Mourinho no me dejó irme"

SU HERMANO LUIS LEÓN SÁNCHEZ: "Estamos muy unidos tanto él y yo, como con nuestro hermano Antonio. El fallecimiento del otro hermano que teníamos nos unió aún más. Su marcha, en un accidente de moto, fue un palo muy duro y sin duda fue el peor de mi vida porque pasé de verlo a las 13:30 del mediodía a no poder volver a verlo a las 15:30".

¿QUÉ HARÁ CUANDO DEJE EL FUTBOL?: "Cuando deje el fútbol, me gustaría dedicarme al triatlón no profesional".

ÁNGEL TORRES: "Tengo muy buena relación con el presidente del Getafe, Ángel Torres, y con su hijo. Allí pasé seis años maravillosos y es verdad que con él tuve el problema del tiempo que estuve sin ficha".

MENDILIBAR: "Mi relación con él es como si fuese mi padre aunque habría momentos que tendría ganas de matarlo". "Le conocí en el Valladolid y en los primeros cinco partidos no me sacó un solo minuto. En los entrenamientos no paraba de exigirte, chillarte y hasta había veces que te humillaba".

CONQUISTAR SU MUJER: "Nos conocimos con 12 años y cada uno tuvo su vida. Sin embargo, hace 10 años nos reencontramos y todo fue como si no hubiera pasado el tiempo y desde el tiempo muy agradecido a todo eso".

GERARD PIQUÉ: "Le conozco desde la Selección sub-21 y desde siempre ha sido una persona muy bromista que como bien dice, se mete en los charcos porque él quiere"

SU SITUACIÓN COMPLICADA EN EL LEVANTE: "Me ficharon siendo un crío de 19 años, me fui allí solo con mi pareja de entonces y no cobré un solo euro allí durante todo el año". "El club tenía un proyecto muy bueno con gente como Savio y yo no había ahorrado nada". Por eso, "pude salir adelante gracias a que tengo un hermano que es un profesional del ciclismo y me echó un cable".

EL PREMIO QUE REGALÓ A UNA JEFA DE PRENSA: Durante la entrevista en El Transistor, Pedro León, cuenta la anécdota en la que "un día me entregaron un premio y directamente decidí entregárselo a Luz Monzón, jefa de prensa del Getafe".

REAL MURCIA: "Estoy muy agradecido al Murcia y ojalá pueda volver a jugar allí".

"Vienen muy bien porque casi no puedo ir a mi tierra a estar con mi gente". Reconoce que "en el último parón estuve con mi familia en Mallorca pero siempre que puedo procuro ir a Murcia, a mi pueblo, el lugar en el que soy el 'Pedro de toda la vida'".