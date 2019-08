"Me encantaría que viniera James, me vuelve loco"

El ex jugador del Atlético de Madrid, Paulo Futre, considera en El Transistor que en dos años, el delantero Joao Félix estará peleando por el Balón de Oro debido a su carácter ganador. Además, señala que para el jugador "fue un plus de motivación jugar ante su ídolo, Cristiano Ronaldo". Por otro lado, apunta que le encantaría que James jugase en el equipo, "me vuelve loco", declara.