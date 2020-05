Jémez: "Si Presa no puede llevar el club tras la muerte de su padre, debe delegar en alguien"

En El Transistor hablamos con el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, que explica la situación en la que se encuentra su plantilla, algo que cree que "no se merece un club como el Rayo Vallecano".

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena explica que las razones del conflicto entre jugadores y club, en las condiciones de renegociación del ERTE.

Comenta que "yo dije que aceptaría cualquier acuerdo al que llegasen siempre que se salvaguardasen las nóminas del resto de trabajadores del club...y ese acuerdo no llegó".

Con el presidente Martín Presa dice que "aunque la relación no es muy buena, sí que hablé con él para mandarle apoyo". Eso sí, dice que "también tiene sus compromisos y si no puede atenderlos lo que tiene que hacer es delegar en alguien para que solucionemos esta situación". Señala que "todos respetamos la muerte de su padre pero son muchos trabajos los que dependen del presidente, que si no está operativo, el club se colapsa".

Interviene en la entrevista el Doctor González, que lleva dos meses enteros siguiendo de cerca primero al padre de Presa y luego con el presidente rayista. Considera que "ha entrado en una depresión absoluta, en la que quiere pero no puede". El Doctor también sostiene que "me sorprende la nota que comentáis la haya aprobado el presidente Presa, ya que no está en condiciones psicológicas para aprobar absolutamente". También, dice que "la constancia que tengo yo es que el ERTE lo ha llevado directamente Cobeño".

No obstante, dentro de su estado de enfermedad depresiva, Jémez sí que cree que "hay cosas como el ERTE o el comunicado que ha debido gestionar él". De todos modos, insiste que "aquí lo único que queremos es resolver esta situación para que el equipo vaya para arriba y podamos estar en una situación mejor la próxima temporada".

