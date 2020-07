Jémez se despide del Rayo: "No he hablado con Martín Presa estos últimos días"

En su opinión, "dentro de que es un tema difícil, en el que todos hemos hecho un gran esfuerzo y hay que agradecer a laLiga el trabajo que ha hecho". Comenta que "en el último momento ha surgido un problema y sí que es verdad que está dando mucho que hablar el proceso con el que se ha llevado todo a cabo".

Explica que "nosotros antes de viajar teníamos que hacer siempre los test, en caso contrario no se viajaba" y también cree que "deportivamente la Liga no ha tomado las decisiones correctas", ya que "la única decisión con la que no perjudicabas a nadir era suspender la jornada

De su despedida del Rayo Vallecano comenta que "casi no ha habido despedida". Sí que reconoce que "he dicho adiós y he abrazado a los trabajadores y a toda la gente".

Comenta que "ha sido un año muy díficil y en una liga muy rara, de mucha soledad y en el que además hemos estado muy lejos de nuestra gente". Además, se define como "el único responsable de no haber sabido llevar al equipo a donde lo podíamos llevar".

Reconoce que "no he hablado con Raúl Martín Presa porque hay relaciones que se enfrían... además que a mi no me sale ver al presidente y hablar con él".