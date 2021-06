Nino: "Siempre me he dedicado en cuerpo y alma al fútbol"

Juan Francisco Martínez Modesto, conocido como Nino, ha decidido colgar las botas después de haber estado 23 temporadas en el fútbol profesional. "Siempre me he dedicado en cuerpo y alma al fútbol", asegura en El Transistor. "Mi sueño siempre era jugar con el Elche en Primera División, creo que llegó algo tarde pero lo he disfrutado al máximo y me he quitado esa espinita", admite a José Ramón de la Morena.

Asegura que no hay nada como la sensación de ser futbolista y alegrar a tanta gente con sus goles. "Nunca pensé que podría vivir tantos años como profesional", explica... y recuerda su primer gol... "no se olvida, en el Elche con 18 años contra el Melilla".