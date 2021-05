Míchel: "Siempre he tenido la sensación de que volvería al Getafe"

Ángel Torres anunció hace unos días la llegada de su nuevo entrenador, Míchel, tras la salida de Bordalás hacia el Valencia. Ambos protagonistas pasan por los micrófonos de El Transistor: El presidente revela que "se han ofrecido al Getafe muchos entrenadores, hay muchos entrenadores parados en España, han venido a verme muchos agentes".

"No quiero cambiar la imagen del Getafe, lo que quiero es ganar y estar en Primera", asegura sobre el cambio de perfil de técnico. Y su intención es que se mantengan los jugadores que tienen contrato y reforzar con varias caras nuevas: "Tenemos que hacer seis o siete incorporaciones que los buscamos para que vengan como titulares, pero luego se lo tendrán que ganar con el entrenador".

Michel reconoce que cuando le llamó Ángel Torres sintió ilusión: "Me hizo mucha ilusión que el presidente se acordara de mí. Junto con el Olympiakos es uno de esos equipos de los que nunca te vas aunque no estás. Siempre he tenido la sensación de que volvería al Getafe".

Rompe una lanza en favor del club que en las últimas temporadas siempre ha recibido muchas críticas por su estilo: "El Getafe no ha hecho nada para que se hable o piense mal de él". Reivindica su figura pese a haber estado tiempo fuera de los banquillos: "Yo no estoy de vuelta. Este año he analizado mucho fútbol. Llega un momento que tienes tantas ideas en la cabeza que quieres soltarlas y cuando te llama un equipo tienes una ilusión que se desborda"

"Bordalás ha hecho muy buenas cosas que son muy aprovechables. Lo bueno del Getafe es que tiene una estructura muy amable y futbolísticamente tiene un esqueleto armado, este equipo ha jugado muy bien", asegura Míchel que sobre su última experiencia en México lamenta que "la prensa era muy dura, ahí me gustaría ver a Zidane".