Mendilibar: "Bryan Gil está capacitado para todo. Si va al Tottenham se va a hacer mejor futbolista"

La última vez que José Luis Mendilíbar estuvo sin entrenar fue después de su etapa en el Valladolid. Posteriormente entrenó a Osasuna y a continuación el Eibar. Reconoce que justo esta época no la echa excesivamente de menos porque no le gustaba mucho lo del mercado: "El trabajo de verano en el mercado no me gusta mucho. Además ahora no hay mucho dinero y a todos les cuesta soltar. Lo más complicado es comunicar a los jugadores con los que no cuentas. Cuando ya no hay posibilidades de que te quiten jugadores ni de fichar llega la tranquilidad".

"Yo a mis jugadores les digo lo que a mí como futbolista me gustaba que me dijeran. No puede decirle a uno que no juega que tendrá su oportunidad porque igual no la tiene. Hay que ser lo más recto con los jugadores porque son los primeros que te calan si les mientes"., asegura sobre su comunicación con los miembros de su plantilla.

Un Mendilíbar que explica así su salida del Eibar: "El club quería dar un volantazo tras seis años y nosotros tras seis años y los dos últimos que han sido muy duros y no hemos estado a la altura, nos habíamos gastado bastante". Pero sus ganas de entrenar están intactas porque está "tranquilo. Sabía que esta temporada no iba a empezar entrenando pero queremos seguir entrenando, no me he cansado. Me encanta preparar entrenamientos, partidos..."

Y un jugador que ha crecido mucho con él, Bryan Gil, está cerca de marcharse al Tottenham: "A veces pensamos que los jugadores habilidosos no son bien vistos en Inglaterra. Con la juventud que tiene Bryan Gil está capacitado para todo. Es valiente, listo, no se achanta ante las entradas duras. Si tiene la posibilidad de ir se va a hacer mejor futbolista"