Alfonso: "El MVP ha sido Munitis, se nota que es el que se cuida"

"Ha sido bonito reencontrarnos después de tanto tiempo y ha sido un evento importante que se ha visto en muchos países", asegura Alfonso que hace de periodista y nos relata su crónica del encuentro: "Ellos se han adelantado creo en un penalti inexistente (se ríe) pero le hemos dado la vuelta al marcador. Hacía mucho calor, el campo estaba duro, estábamos de vacaciones por lo que no estábamos en nuestro mejor momento. Ha predominado el cansancio físico pero hemos sabido manejar bien el partido"

En el encuentro había varios de los mencionados por Florentino Pérez en sus famosos audios pero es algo, dice Alfonso, de lo que no han hablado: "No hemos hablado nada de los audios de Florentino. Hemos venido a jugar y a pasarlo bien. Aunque somos exjugadores no nos gusta perder ni a las chapas".

Alfonso jugó en los dos equipos pero ha jugado de blanco: "Hemos coincidido varios jugadores que hemos estado en ambos equipos. Yo me identifico con el Real Madrid y es con los que juego siempre".

Y en cuanto al mejor jugador bromea con el hecho de que el estado físico ha sido lo determinante: "El MVP para Munitis que se cuida, come bien, no toma grasas... A Roberto Carlos le tenemos controlado para que se cuide un poquito. Figo me ha comentado que llevaba año y medio sin jugar un partido, pero a ver si podemos entrenar y ponernos mejor todos"