Marc Ciria: "Los 2.700 millones de euros para La Liga evitan que la Superliga salga adelante"

LaLiga ha confirmado que ha alcanzado un acuerdo estratégico con el fondo de inversión internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubs y con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, informa la patronal de clubs en un comunicado. La operación se ejecutará a través de la creación de una nueva sociedad a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y 'joint ventures' y en la que CVC tendrá una participación minoritaria de cerca del 10 por ciento del capital.

Charlamos con el economista Marc Ciria, que nos explica que esto permitirá dar oxígeno a muchos clubs porque no tenían muchos recursos pero limita la posibilidad de la Superliga. "Esto supone que no salga adelante", señala. En este sentido y en relación a los grandes clubs como el Barcelona o el Real Madrid, la normativa no permite que estos equipos se desmarquen y deberán aceptar la mayoría establecida.

Los fondos deberán repartirse de la siguiente forma: 70% para infraestructuras, ya que "España está a la cola de Europa en estadios", el 15% a la masa salarial, es decir, fichajes, y el 15% restante para reducir deuda.

No obstante, según Ciria, "ampliará la brecha entre los equipos grandes y los pequeños, teniendo en cuenta que los primeros serán los más beneficiados". Aunque proporcionalmente, estos se gastan más en masa salarial. "Ellos son los que más aportan a la Liga, ya que si sacas al Barcelona y al Real Madrid, valdría menos", añade.