Luis Fernández sobre Sergio Ramos: "Lo he visto contento, si toma esta decisión es que tiene ganas de aportar"

Este jueves se ha hecho oficial el fichaje de Sergio Ramos por el PSG. El central sevillano firma para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2023. Luis Fernández, ex entrenador del conjunto parisino está muy contento con la llegada de "un jugador de esta dimensión" y que espera que pronto vuelva al nivel de antes de sus lesiones de esta temporada. "Si toma esta decisión es que tiene ganas de aportar".

Para Luis Fernández, el exjugador del Real Madrid llega con una edad avanzada pero tiene "carácter, personalidad y fuerza" para volver a estar en buenas condiciones. "Se tiene que preparar de nuevo porque ha estado varias veces lesionado y le deseo lo mejor", añade y resalta que con su llegada Pochettino cambiará el sistema. "Zidane también cambió de sistema. En el fútbol de hoy hay cambios de sistema. Sergio sabe jugar en sistemas de tres y cuatro defensas", subraya.

El exentrenador cuenta que desde el PSG hablan de que puede llegar Pogba pero para ello el club del Parque de los Príncipe tiene que vender por valor de 150-200 millones. Luis Fernández asegura que tanto Messi como Mbappé se van a quedar en sus clubes. "No veo salir a Messi del Barça, su ciudad es Barcelona. Mbappé no tiene problemas con los compañeros, se dice que su relación con Leonardo no es buena y el presidente ha tenido que intermediar", señala.

Además, asegura que si Deschamps deja la selección francesa después del Mundial, será Zidane quién le releve porque es algo que le gusta. Y sobre la actuación del combinado francés en la Eurocopa resalta que ha sido "decepcionante". El problema de Francia es que empezó bien y luego cuando le tocó Suiza no le respetó", finaliza.