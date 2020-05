Loren Morón: "Se hace raro ir a entrenar con la ropa puesta de casa pero había ganas"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

En El Transistor hablamos con el atacante bético, Loren Morón, que cuenta cómo ha sido su vuelta a la Ciudad Deportiva que le ha recordado a su etapa de niño, cuando "me vestía en casa en la cama". También, comenta cómo es la nueva figura de inspector de liga que tienen en los campos y que se encarga de vigilar que se cumplan los protocolos. Entre las sensaciones más extrañas dice que "no hemos pasado el balón a nadie". Eso sí, no han faltado las risas y chistes de Joaquín, aunque haya sido de lejos.